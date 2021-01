HS: Suomalaisten kilparatsastajien kunto on kilpailijoita heikompi – ”Ratsastajat yleensä vain ratsastavat, eikä se kehitä hapenottokykyä"

Jarno Mela

Ratsastus ei lisää itsessään kuntoa, jos sen lisäksi ei myös kehitä hapenottokykyä ja voimaa muilla harjoitteilla.

Jyväskylän yliopiston tutkija Anne-Maarit Hyttinen on mitannut suomalaisten kilparatsastajien kuntoa. Suomalaisilla hapenottokyky oli keskimäärin 32 millilitraa kiloa kohti minuutissa, kun kansainvälisessä verrokkiryhmässä tulos on ollut 35. Suomalaiskilpailijoiden aerobinen kunto on näin jopa kymmenyksen heikompi kuin kilpailijoidensa.

Kansainvälisillä naishuipuilla hapenottokyky on jopa 45 millilitraa kiloa kohti.

Tuloksia uutisoi Helsingin Sanomat.

Mukana on 52 kansallisella tai kansainvälisellä tasolla kilpailevaa este- ja kenttäratsastajaa. He ovat kaikki naisia.

Hyttisen mukaan ratsastuksen kuvitellaan kohottavan kuntoa, mutta itsestään se ei sitä tutkimusten valossa tee.

”Ratsastajat yleensä vain ratsastavat, eikä se kehitä hapenottokykyä tai voimatasoa. Kunto ei näin kehity", tutkija totesi MT:n haastattelussa viime kesänä kertoessaan tutkimuksesta.

Hän valmistelee Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjaa ratsastajien fysiikkavalmennuksesta ja on tutkinut aihetta 15 vuotta.

Tutkimuksessa mitataan myös muita kunnon osatekijöitä kuten lihasvoimaa ja balanssia.

Lisää aiheesta: Suomalaisratsastajien keskikehon hallinta heikkoa jopa huipulla – tutkija ottaisi mallia pararatsastajilta

HS:n uutinen