Jockas Rita vuoden hevonen - Antti Ojanperä vuoden valmentajaRavigaalan valinnat eivät tarjonneet suurempia yllätyksiä. Viime vuoden tapaan Antti Ojanperä valittiin vuoden valmentajaksi ja Santtu Raitala vuoden ohjastajaksi.
Lauantai-iltana Tampereella järjestetyssä Ravigaalassa palkittiin viime vuoden suomalaisia ravimenestyjiä. Valinnoissa ei koettu suuria yllätyksiä. Santtu Raitala valittiin seitsemättä kertaa perättäin vuoden ohjastajaksi Suomessa. Antti Ojanperä palkittiin toista kertaa perättäin vuoden valmentajana. Jockas Rita äänestettiin vuoden hevoseksi.
Myös vuonna 2018 vuoden valmentajan tittelin saanut Antti Ojanperä oli otettu toisesta perättäisestä tittelistä. Hän muistutti valmennustallin menestyksen olevan tiimityötä. Hän kiitteli puoliso Jutta Ihalaisen ja henkilökunnan panosta.
”Minä olen sellainen orkesterinjohtaja meidän tallilla. Ilman Juttaa, meidän työntekijöitä ja tietysti hevosenomistajia ei menestys olisi tällä tasolla”, Antti Ojanperä muistutti palkinnonjaon yhteydessä.
Vuoden hevonen valittiin yleisöäänestyksen perusteella. Ehdokkaina olivat V.G. Voitto, Jockas Rita sekä Massimo Hoist. Yleisö äänesti vuoden hevoseksi Jockas Ritan. Hallitseva ravikuningatar sai äänistä 45,3 prosenttia. Tamman omistava Santtu Raitala myönsi jännittäneensä äänestystuloksen julkistamista.
”Onhan tämä todella kova juttu. Voitimme äänestyksessä V.G. Voiton ja Massimo Hoistin kaltaiset huippuhevoset. Noin kovat kilpakumppanit äänestyksessä antavat lisäarvoa tälle palkinnolle”, Santtu Raitala totesi tunteikkaana.
Vuoden kasvattajana palkittiin juvalainen Ravitalli Suuronen Oy. Seppo Suurosen ja Marjo Kaipaisen yrityksen viime vuoden menestyjiä oli muun muassa Santtu Raitalan kanssa ravikuningattaren tittelin vienyt ja vuoden hevoseksi äänestetty Jockas Rita. Vuoden raviradaksi valittiin puolestaan Jokimaa.
Tähtien Tallin uudeksi jäseneksi nimettiin Timo Hulkkosen Next Direction. Urallaan yli 740 000 euroa ansainnut Next Direction voitti muun muassa St Michel -ajon vuonna 2020. Vuotta aiemmin ruuna sijoittui Elitloppetin finaalissa viidenneksi.
Ravigaalan palkitut
Montekypärät-kilpailusarjan voittaja 2025 – Maiju Leppäjärvi
Salamakypärät-kilpailusarjan voittaja 2025 – Elina Leinonen
Vuoden ohjastaja 2025 – Santtu Raitala
Vuoden valmentaja 2025 – Antti Ojanperä
Vuoden hevosenomistaja 2025 – Heikki Korhonen
Vuoden kasvattaja 2025 – Ravitalli Suuronen Oy
Vuoden hevosenhoitaja 2025 – Anniina Pekonen
Vuoden komeetta 2025 – Niko Huuskola
Vuoden montéohjastaja 2025 – Elina Pakkanen
Vuoden montéhevonen 2025 – Quick Tooma
Vuoden ravirata 2025 – Jokimaa
Vuoden voitokkain hevonen 2025 – Goodwin Zet
Vuoden 3-vuotias lämminverinen tamma 2025 – Arctic Fiona
Vuoden 3-vuotias lämminverinen ori/ruuna 2025 – Ancio
Vuoden 4-vuotias lämminverinen tamma 2025 – Ze On Alma
Vuoden 4-vuotias lämminverinen ori/ruuna 2025 – Romanov Comery
Vuoden vanhempi lämminverinen tamma 2025 – EL Indeed
Vuoden vanhempi lämminverinen ori/ruuna 2025 – Massimo Hoist
Vuoden 4-vuotias suomenhevostamma 2025 – Retostella
Vuoden 4-vuotias suomenhevosori/-ruuna 2025 – Camppari
Vuoden 5-vuotias suomenhevostamma 2025 – Henkinen
Vuoden 5-vuotias suomenhevosori/-ruuna 2025 – Weikko
Vuoden vanhempi suomenhevostamma 2025 – Jockas Rita
Vuoden vanhempi suomenhevosori/-ruuna 2025 – V.G. Voitto
Kunniamaininta – Matts Sjöblomin kansainvälinen menestys ravi- ja peitsariurheilussa
Kunniamaininta – Kaustisen raviradan hyväntekeväisyystapahtuma
Tähtien Talli – Next Direction
Vuoden hevonen - Jockas Rita
Esityksen ravigaalassa palkittavista tekee valitsijaraati, joka koostuu Ravitoimittajat ry:n, Suomen Hippoksen sekä Suomen Ravivalmentajien edustajista. Lisäksi raatiin kutsutaan yksi ulkopuolinen jäsen. Vuoden hevonen valitaan yleisöäänestyksellä.
