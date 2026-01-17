Jockas Rita vuoden hevonen - Antti Ojanperä vuoden valmentaja Ravigaalan valinnat eivät tarjonneet suurempia yllätyksiä. Viime vuoden tapaan Antti Ojanperä valittiin vuoden valmentajaksi ja Santtu Raitala vuoden ohjastajaksi.

Jaa Kuuntele

Vuoden ohjastajana palkittu Santtu Raitala juhlimassa Jockas Ritan vuoden hevonen -valintaa vuoden valmentajaksi valitun Antti Ojanperän kanssa. Anniina Pekonen (toinen oik.) palkittiin puolestaan vuoden hoitajana. Kuva: Joel Nykänen / Suomen Hippos

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Lauantai-iltana Tampereella järjestetyssä Ravigaalassa palkittiin viime vuoden suomalaisia ravimenestyjiä. Valinnoissa ei koettu suuria yllätyksiä. Santtu Raitala valittiin seitsemättä kertaa perättäin vuoden ohjastajaksi Suomessa. Antti Ojanperä palkittiin toista kertaa perättäin vuoden valmentajana. Jockas Rita äänestettiin vuoden hevoseksi.

Myös vuonna 2018 vuoden valmentajan tittelin saanut Antti Ojanperä oli otettu toisesta perättäisestä tittelistä. Hän muistutti valmennustallin menestyksen olevan tiimityötä. Hän kiitteli puoliso Jutta Ihalaisen ja henkilökunnan panosta.

”Minä olen sellainen orkesterinjohtaja meidän tallilla. Ilman Juttaa, meidän työntekijöitä ja tietysti hevosenomistajia ei menestys olisi tällä tasolla”, Antti Ojanperä muistutti palkinnonjaon yhteydessä.

Vuoden hevonen valittiin yleisöäänestyksen perusteella. Ehdokkaina olivat V.G. Voitto, Jockas Rita sekä Massimo Hoist. Yleisö äänesti vuoden hevoseksi Jockas Ritan. Hallitseva ravikuningatar sai äänistä 45,3 prosenttia. Tamman omistava Santtu Raitala myönsi jännittäneensä äänestystuloksen julkistamista.

”Onhan tämä todella kova juttu. Voitimme äänestyksessä V.G. Voiton ja Massimo Hoistin kaltaiset huippuhevoset. Noin kovat kilpakumppanit äänestyksessä antavat lisäarvoa tälle palkinnolle”, Santtu Raitala totesi tunteikkaana.

Vuoden kasvattajana palkittiin juvalainen Ravitalli Suuronen Oy. Seppo Suurosen ja Marjo Kaipaisen yrityksen viime vuoden menestyjiä oli muun muassa Santtu Raitalan kanssa ravikuningattaren tittelin vienyt ja vuoden hevoseksi äänestetty Jockas Rita. Vuoden raviradaksi valittiin puolestaan Jokimaa.

Timo Hulkkonen ja Iikka Nurjonen juhlimassa Next Directionin St Michel -voittoa heinäkuussa 2020. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Tähtien Tallin uudeksi jäseneksi nimettiin Timo Hulkkosen Next Direction. Urallaan yli 740 000 euroa ansainnut Next Direction voitti muun muassa St Michel -ajon vuonna 2020. Vuotta aiemmin ruuna sijoittui Elitloppetin finaalissa viidenneksi.

Ravigaalan palkitut Montekypärät-kilpailusarjan voittaja 2025 – Maiju Leppäjärvi Salamakypärät-kilpailusarjan voittaja 2025 – Elina Leinonen Vuoden ohjastaja 2025 – Santtu Raitala Vuoden valmentaja 2025 – Antti Ojanperä Vuoden hevosenomistaja 2025 – Heikki Korhonen Vuoden kasvattaja 2025 – Ravitalli Suuronen Oy Vuoden hevosenhoitaja 2025 – Anniina Pekonen Vuoden komeetta 2025 – Niko Huuskola Vuoden montéohjastaja 2025 – Elina Pakkanen Vuoden montéhevonen 2025 – Quick Tooma Vuoden ravirata 2025 – Jokimaa Vuoden voitokkain hevonen 2025 – Goodwin Zet Vuoden 3-vuotias lämminverinen tamma 2025 – Arctic Fiona Vuoden 3-vuotias lämminverinen ori/ruuna 2025 – Ancio Vuoden 4-vuotias lämminverinen tamma 2025 – Ze On Alma Vuoden 4-vuotias lämminverinen ori/ruuna 2025 – Romanov Comery Vuoden vanhempi lämminverinen tamma 2025 – EL Indeed Vuoden vanhempi lämminverinen ori/ruuna 2025 – Massimo Hoist Vuoden 4-vuotias suomenhevostamma 2025 – Retostella Vuoden 4-vuotias suomenhevosori/-ruuna 2025 – Camppari Vuoden 5-vuotias suomenhevostamma 2025 – Henkinen Vuoden 5-vuotias suomenhevosori/-ruuna 2025 – Weikko Vuoden vanhempi suomenhevostamma 2025 – Jockas Rita Vuoden vanhempi suomenhevosori/-ruuna 2025 – V.G. Voitto Kunniamaininta – Matts Sjöblomin kansainvälinen menestys ravi- ja peitsariurheilussa Kunniamaininta – Kaustisen raviradan hyväntekeväisyystapahtuma Tähtien Talli – Next Direction Vuoden hevonen - Jockas Rita

Esityksen ravigaalassa palkittavista tekee valitsijaraati, joka koostuu Ravitoimittajat ry:n, Suomen Hippoksen sekä Suomen Ravivalmentajien edustajista. Lisäksi raatiin kutsutaan yksi ulkopuolinen jäsen. Vuoden hevonen valitaan yleisöäänestyksellä.