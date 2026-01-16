I-P: Hevosia nälkiinnyttänyt pariskunta tuomittiin Vankeusrangaistuksen lisäksi nainen ja mies määrättiin pitkä eläintenpitokieltoon.

Kauhavalaisella tallilla oli laiminlyöty vakavasti hevosten hoito, arvioi käräjäoikeus. Kuva ei liity tapaukseen. Kuva: Elina Paavola

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on antanut langettavan tuomion jutussa, jossa kolme hevosta kuoli huonon hoidon takia tai ne piti lopettaa kärsimystensä takia keväällä 2024. Käräjäoikeus tuomitsi miehen ja naisen 11 kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä eläinsuojelurikoksesta, uutisoi Ilkka-Pohjalainen.

Nälkiintyneet ja janoiset hevoset elivät likaisissa olosuhteissa kauhavalaisessa tallissa. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi molemmat kymmeneksi vuodeksi kaikkia eläimiä koskevaan eläintenpitokieltoon. He myös menettävät kaikki mahdollisesti omistamansa eläimet.

Kumpikin syytetyistä kuitenkin kiisti rikoksen. Mies vetosi muuttoon toiselle paikkakunnalle. Nainen kertoi hoitaneensa hevosia kykyjensä mukaan.

Helsingin hovioikeus linjasi päätöksessään viime syksynä, että eläimen säännöllinen hoitaminen muodostaa sellaisen vastuuaseman, että hoitaja on velvollinen huolehtimaan eläimen tarpeellisesta hoidosta ja hyvinvoinnista.