Jone Illi odottaa innolla Helsinkiä – tulevan kauden tähtäimessä EM-kisat, haaveissa ehkä myös MM-kisatEsteratsastaja Jone Illin podcast päättyy ainakin toistaiseksi hänen kiireidensä takia. Päätösjaksossa Illi kertoo ajatuksiaan menneestä kaudesta ja toiveitaan tulevasta kaudesta.
Saksassa Markus Beerbaumin tallilla työskentelevä esteratsastaja Jone Illi kilpailee jatkuvasti tiiviisti useammalla hevosella. Helmi-maaliskuun vaihteessa Illi on tulossa kilpailemaan Helsinki International Horse Show’hun.
Kisakumppanina Helsingissä on määrä olla ainakin Celtas Quillian eli Scotty. Helsinkiin on määrä tulla myös muita hevosia, mutta joukkueen kokoonpano ratkeaa vasta myöhemmin.
”Kiva lähteä taas Suomeen, vaikka täältä on vähän pidempi matka lähteä hevosten kanssa. Innolla odotan sitä”, Jone Illi iloitsee.
Tulevan kauden tavoitteistaan Illi mainitsee nuorten ratsastajien EM-kisat. Lisäksi hän kertoo tallissa olevan erityisen mielenkiintoinen nuori hevonen, jolla Illi haaveilee Belgian Lanakenissa syksyllä järjestettävistä nuorten ratsujen maailmanmestaruuskisoista.
Lanakenin kisoihin osallistumista täytyy kuitenkin harkita tarkasti, Illi muistuttaa.
”Siellä voi myös rikkoa itsevarmuutta ja luottamusta”, hän kuvailee.
Jone Illin kiireisen arjen takia podcast-sarja päättyy ainakin toistaiseksi.
"Paljon asioita koko ajan, ja jostain on pakko vähentää", Illi toteaa.
