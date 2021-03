Viisi urheilijaa Tokion olympialaisiin – kouluratsastaja Henri Ruosteen pitkäaikainen tavoite täyttyy

Sanne Katainen

Henri Ruoste kilpaili Rossettilla Helsingin kansainvälisessä kilpailussa syksyllä 2018.

Kouluratsastaja Henri Ruosteeelle tiistaina tehty valinta olympialaisiin on itsessään pitkäaikaisen unelman täyttymys.

"On varmasti jokaisen urheilijan unelma edustaa omaa maataan olympiakisoissa. Se on varmasti erityinen kokemus, joka tulee eteen ehkä vain kerran elämässä. Minulle henkilökohtaisesti se on tosi iso asia, ja sen eteen on tehty monta, monta vuotta töitä, Ruoste sanoo Suomen ratsastajainliiton (SRL) tiedotteessa.

Hän toivoo ja uskoo edustuksen tuovan näkyvyyttä suomalaisten keskuudessa kouluratsastukselle. Ruosteen mukaan työ on jo käynnissä sen eteen, että Pariisin olympialaisissa vuonna 2024 nähtäisiin koko joukkue.

Ruoste lunasti maapaikan Kansainvälisen ratsastajainliiton FEI:n rankingkilpailussa uudenvuodenaattona 2019.

Helmikuussa hän teki Dohassa hevosella Grand Prix -vapaaohjelmassa Suomenennätyksen 81,265 prosenttia, mikä riitti viiden tähden kilpailuissa neljänteen sijaan. Dohasta hänellä on tuomisina myös kolmostila Grand Prix`stä (GP). Näissä ratsuna oli hänen kahdesta hevosesta kokemattomampi, 11-vuotias Kontestro DB.

Nyt Euroopassa leviävä hevosten herpesvirus aiheuttaa kuitenkin kilpailemiseen katkon. FEI on keskeyttänyt kilpailutoiminnan kymmenessä maassa mukaan lukien Ruosteen asuinmaa Saksa ainakin maaliskuun loppuun asti.

SRL:n mukaan Ruosteen molemmat gp-hevoset Kontestro ja Rossetti ovat terveitä ja valmennuksessa.

Ruoste on edustanut Suomea EM-kisoissa kahdesti: 2019 Rotterdamissa sijoitus oli Rossettilla 15. ja kuusi vuotta aiemmin Jojo AZ:n kanssa hän oli Herningissä 28.

Suomea ovat olympialaisissa ratsastuksessa edustaneet kouluratsastaja Kyra Kyrklund, jolla kisamatkoja on peräti kuusi ja kenttäratsastaja Piia Pantsu kerran. Kyrklundin kahdeksas sija Pekingin olympialaisista vuonna 2008 on suomalaisratsastajien paras sijoitus kautta aikain.

Ratsastuksen haasteellisuudesta kilpailulajina kertoo se, että Kyrklund oli osallistumisten lisäksi lunastanut kisapaikan kaksi kertaa ja Pantsu kerran. Hevosten loukkaannuttua kisamatkat peruttiin.

Paralympialaisissa Katja Karjalainen on nähty Pekingissä ja Rio de Janeirossa. Hän on lunastanut Suomelle maapaikan myös Tokioon.

Olympiakomitean (OK) hallitus vahvisti tiistaina viiden urheilijan valinnat Tokion kisajoukkueeseen. Valinnat noudattavat OK:n huippu-urheiluyksikön ehdotuksia. Kisapaikan ovat lunastaneet Ida Hulkko (uinti), Ella Junnila (korkeushyppy), Kristian Pulli (pituushyppy), Henri Ruoste (kouluratsastus) ja Tuula Tenkanen (purjehdus).

Yhteensä joukkueessa on nyt 12 urheilijaa. Joulukuussa 2019 eli ennen kisojen siirtämistä joukkueeseen nimettiin Lotta Henttala (maantiepyöräily), Matti Mattsson (uinti), Satu Mäkelä-Nummela (ammunta), Veli-Matti ”Aku” Partanen (kävely), Tuuli Petäjä-Sirén (purjelautailu), Topi Raitanen (estejuoksu) ja Kaarle Tapper (purjehdus).

Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoo tiedotteessa, että olympiajoukkueen toisessa valinnassa keskityttiin niihin urheilijoihin, joilla on jo tässä vaiheessa hankittuna olympiapaikka Tokioon. Valituilla on hänen mukaansa mahdollisuudet vahvaan menestykseen.

Lehtimäki on mielissään erityisesti nuorten yleisurheilijoiden esiinmarssista Puolan EM-kisoissa. Mikäli olympialaiset päästään koronapandemiasta huolimatta kilpailemaan 23. heinäkuuta alkaen, Suomen joukkueen kooksi ennakoidaan noin 50 urheilijaa.

Olympiakomitean sivulla on urheilijoiden esittelyt

Lue myös:

Henri Ruoste on superhevosten ratsastaja ja metsästäjä: "Hyvällä kilpahevosella ei ole väriä, leimaa eikä sukua"

Kyra Kyrklund pitää vastaamista lisääntyneeseen keskusteluun eläimistä tärkeänä: "Hevosten hyvinvointi on nykyään paljon parempi kuin ennen"

Hevosopisto lisää yhteistyötä huippuratsastajien kanssa – Ruoste ja Jyläs lajiasiantuntijoiksi

Viidenkympin kävelijä Aku Partasen harjoittelun salaisuudet – lihaskunto ja alppiteltta

Henri Ruoste