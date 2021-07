Oman työn tulos palkitsee nuorta raviurheilijaa – Vermon ponkkareista ajetaan yöksi kotitalliin Imatralle: "otetaan ponien vuoksi varman päälle"

Terhi Piispa-Helisten

Elmeri Pussi tuuletti St Michel -yleisön edessä viime sunnuntaina voittoa Spike Compilla, jonka omistaa myös samassa lähdössä ohjastanut pikkusisko Annamaija Pussi.

Imatralainen Pussin perhe on tullut viime vuosina hyvin tutuksi poniraveja seuraaville. Elmeri Pussi ajoi viime vuonna 20 voittoa ja 89 starttia, millä hän oli koko maan ykkönen sekä starttien että voittojen määrässä. 17-vuotias Pussi on tällä kaudella starttimäärässä kakkosena ja voitoissa kolmantena.

Elmeri ei ole perheen ainoa poniohjastaja, sillä myös hänen nuoremmat sisarukset Kaarlo, Vilhelmiina ja Annamaija ovat ajaneet poneilla kilpaa. Vaikka ponikipinä on iskenyt koko perheeseen, hevostausta ei tule suvun perintönä.

”Tietääkseni perheessä ei ole ollut hevosharrastusta ennen meitä”, Elmeri Pussi kertoo.

”Kotona ei ole ollut hevosia, mutta meidän lähellä on ravitalli, jolla rupesin pyörimään. Sieltä ravi-innostus lähti, ja ensimmäinen poni tuli, kun olin kymmenen.”

Mainittu talli on aiemmin ammattilisenssilläkin valmentaneen Jouni Hallikkaan ja se sijaitsee vain parin kilometrin päässä. Imatran toinen ammattitalli on Timo Toiviaisen talli. Elmeri Pussi on hakenut oppia molemmilta paikallisilta ammattivalmentajilta.

”Molemmilta on saanut oppia ja neuvoja, ja heillä olen päässyt ajamaan hevosillakin. Tänä kesänä olin pari viikkoa kesätöissä myös Jussi Suomisella Elimäellä”, Elmeri luettelee.

Kulkemista on helpottanut ajokortti, jonka Elmeri on saanut alaikäisenä koulumatkoja ajatellen. Elmeri aloittaa syksyllä Imatran lukiossa toisella.

”Alkuun oli tarkoitus mennä hevoskouluun heti peruskoulun jälkeen. Se olisi kuitenkin tarkoittanut muualle muuttamista, ja kun poneja kuitenkin on kahdeksan, halusin panostaa niihin. Ajattelin, että satsataan shettisten treenaamiseen ja käydään lukio tässä kotona asuen. Haaveena on tulla raviammattilaiseksi, mutta aika näyttää sen suhteen.”

Terhi Piispa-Helisten

Elmeri Pussi on noussut poniohjastajien kärkikaartiin ja oli viime vuonna ohjastustilaston ykkönen sekä voitoissa että ajetuissa lähdöissä. Haastattelutilanteet ovat tulleet jo tutuiksi. Mikkelissä tenttaajana oli Lauri Hyvönen.

Pussien tallin kaikki valmennettavat ovat shetlanninponeja.

”Ei minulla ole mitään russeja vastaan, mutta tykkään enemmän telmiä shettisten kanssa. Lupaavia russeja ei ole niin vaan myynnissäkään, ja olen sitten päättänyt keskittyä shettiksiin”, Elmeri kertoo.

Ensi maaliskuussa hän täyttää 18, joten hän saa ajaa A-poneilla kilpaa ensi vuoden loppuun asti. Hänellä on jo hevosten C-ajolupa, mutta hevosilla hän ei ole vielä kilpaillut.

”Olen ajanut hevosilla aika paljon, mutta starttiin asti kukaan ei ole vielä ilmoittanut. Mielelläni kyllä ajan hevosellakin kilpaa, jos vaan sellainen jostain löytyy ajettavaksi. Se ei vaan ole nykypäivänä helppoa, kun ei ole omaa hevosta.”

Poniravi-innostuksensa Elmeri kertoo jatkuneen katkeamattomana.

”Missään vaiheessa ei ole tullut tunnetta, että tämä ei kiinnostaisi. Viime vuosina into on vain kasvanut. Kun ponit pärjäävät, itse oppii uutta ja näkee oman työnsä jälkeä, niin kyllähän se palkitsee”, hän kuvailee.

”Viimeisten parin vuoden aikana omat ajotaidot ovat kehittyneet paljon, ja treenaaminenkin on muuttunut tarkemmaksi ja säntillisemmäksi. Ollaan mietitty kengitystä ja muita sellaisia asioita aiempaa tarkemmin.”

Terhi Piispa-Helisten

Elmeri Pussi tähyää jo hevosten puolelle, sillä hän oli kesätöissä muutaman viikon Jussi Suomisella. Shettisten ohjastaminen on mahdollista vielä ensi vuoden loppuun.

Poniravivuoden suurtapahtuma Ponikuninkuusravit ajetaan viikonloppuna Vermossa. Elmeri Pussi osallistuu oman tallin poneilla sekä shetlanninponien kuninkuus- että kuningatarkilpailuun. Kokonaiskilpailu ratkeaa kahden osamatkan yhteistuloksen perusteella.

Elmerin tavoin useissa lähdöissä titteleitä jahtaavia ohjastajia ovat hämeenkyröläinen Ilona Rekilä, mikkeliläinen Maria Kiukas, oululainen Julia Saarela, keiteleläinen Viivi Pasanen, heinolalainen Ronja Grönman ja kangasalalainen Laura Sipilä.

Elmeri on kuitenkin ainoa, joka myös valmentaa kaikki ohjastettavansa ja joka myös perheineen omistaa ponit.

”Kuninkuuskisaan osallistuvan Smedens Loudnessin kanssa vähän arveluttaa sunnuntain kisa, kun sillä ei ole koskaan ajettu pitkää matkaa”, Elmeri Pussi kertoo. ”Lauantaille taas sattui onneton lähtöpaikka, kun on voltin kasirata, eli se ei pääse hyödyntämään lähtönopeuttaan.”

Shettistammojen puolella Pussin ajokkina on Never Heard.

”Sillä on ok-lähtöpaikat, ja sen pitäisi suorittaa omalla tasollaan. En odota mitään hirmujuoksuja, vaan ollaan realistisin odotuksin. Tietysti yritetään voittaa koko kisa, mutta ei se tunnu etukäteen kovin todennäköiseltä. Omat ponit ovat menneet ihan hyvin, mutta eiköhän takamatkojen ponit oli pääkisoissa kärjessä. Ponikuningatarkisa on varmaan Euforian heiniä, ja kuningaspuolella Thorvald sekä Broängens Ghosakrama ovat varmaan kärkikahinoissa.”

Pussien kotoa Imatralta on Vermoon yli 250 kilometriä, mutta he suuntaavat väliyöksi kuitenkin kotiin.

”Meininki on pelata varman päälle. Epäilen, että meidän ponit eivät yövy kunnolla vieraassa paikassa, kun ei ole sellaisia reissuja tehty”, Elmeri Pussi kertoo.

Ponikuninkuusravit ravataan Vermossa lauantaina ja sunnuntaina kello 13 alkaen. Koko perheen ilmaistapahtumaa voi seurata myös suorana lähetyksenä Vermo Areenan Facebook-sivuilla tai Youtube-kanavalla.

MT26 -kanava näyttää sunnuntain tapahtumat suorana. Lähetys alkaa kello 12.45 ja sitä ennen on nähtävissä Kohti Kunkkareita -ohjelma kello 12 alkaen.

MT on Vermon ponikuninkuusravien yhteistyökumppani.

Terhi Piispa-Helisten

Pussien perheellä on kahdeksan shetlanninponia. 5-vuotiaan Spike Comp -tamman Elmeri on opettanut vuotiaana ajolle ja hän on valmentanut sitä siitä lähtien.

Elmeri Pussi