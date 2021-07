Kouluratsastaja Henri Ruoste ja Konsta parrasvaloissa Tokiossa lauantaina iltapäivällä − stewardi Pia Myrskog ahertaa kulisseissa läpi olympialaisten

Suomalainen Myrskog on kutsuttuna toimihenkilönä olympialaisten ratsastuksessa. Stewardit toimivat hevosten hyvinvoinnin asialla ja valvovat, että sääntöjä noudatetaan kaikkialla kilpailualueella.

Konsta kävi Henri Ruosteen esittelemänä perjantaina eläinlääkärin tarkastuksen. Olympialaisissa kouluratsastuksen mestaruudet ratkotaan uudella järjestelmällä, jossa keskiviikon finaaliin pääsee kustakin karsinnasta kaksi ja lisäksi kuusi pisteillä.

Lauantaina kello 15.24 starttaa Tokion olympia-areenalla kouluratsastuksen Grand Prix -karsinnassa Henri Ruoste hevosellaan Kontestro Db. Luokan 18 parasta pääsee keskiviikon finaaliin ja sinne Ruoste tähtää.

Perjantaina vietettiin Tokion olympialaisten avajaisia, jotka Ruoste jätti väliin, koska halusi ratsastaa illan viileydessä. Saksassa valmennuskeskusta pitävä 39-vuotias Ruoste on Suomen ainut ratsastaja näissä olympialaisissa. Aiemmin hän on ollut mukana valmentajana Riossa.

Kontestro Db eli "Konsta" läpäisi perjantaina aamulla eläinlääkärin tarkastuksen ja valikoitui mukaan lauantain starttiryhmään. Uuden olympiaformaatin mukaan 60 ratsukkoa on jaettu kuuteen ryhmään, joista jokaisen kaksi parasta jatkaa henkilökohtaiseen finaaliin.

Näiden lisäksi myös kuusi parasta pääsee tulosten perusteella finaaliin, jossa ratsastetaan Grand Prix -vapaaohjelma. Lauantain 6,5 minuutin suoritus ratkaisee siis, nähdäänkö Ruoste vielä keskiviikkona olympia-areenalla taituroimassa.

Henri Ruosteen karsintaryhmässä ratsastaa kovia nimiä; maailmanlistan kakkonen Jessica von Bredow-Werndl ja TSF Dalera, Hollannin joukkueen Hans Peter Minderhoud ja Dream Boy sekä Britannian Carl Hester ja En Vogue.

Uusi yhden luokan ja kuuden ryhmän karsintajärjestelmä on herättänyt ennakkoon paljon keskustelua. Ruoste kertoo olevansa sinut tilanteen kanssa, vaikkei hän siihen tyytyväinen ole.

”Näillä mennään. Tämä on ensimmäinen kerta, kun on tällainen systeemi. Voin vain tehdä parhaani. Tähtäimessäni on finaalipaikka.”

Tokion sää on kuuma ja kostea, mikä tuo haastetta hevosten jaksamiselle. Kansainvälisen ratsastajainliitto FEI:n Tokioon kutsuma suomalainen stewardi Pia Myrskog kertoo, että hevosilla on oltavat kuin viiden tähden hotellissa.

”Kaikki on hevosille hyvin täällä, ilmastoidut tallit ja hyvät mahdollisuudet viilennykseen ja hoitamiseen. Eläinlääkärit ja stewardit seuraavat jatkuvasti hevosten vointia.”

Ratsastuskilpailuissa stewardit ovat hevosten hyvinvoinnin asialla ja valvovat, että sääntöjä noudatetaan. Myrskog kertoo, että Tokiossa hänen roolinsa on erilainen kuin aiemmissa kansainvälisissä kilpailuissa.

”Jokaisessa lajissa on oma päästewardinsa, mutta monilajisissa kilpailuissa on myös Overall Chief Steward, jonka Deputy (apulainen) olen täällä. Olen täällä hänen valitsemanaan ja FEI:n kutsumana. Olen enemmän kuin otettu ja kiitollinen luottamuksesta”, Myrskog kertoo Tokiosta iloisena.

Tokion olympialaiset ovat Myrskogille ensimmäiset lajissaan, ja hän kertoo sen olevan ainutlaatuinen kokemus. Päivät ovat työntäyteisiä pitkälle iltaan asti.

”Teen kaikenlaista paperitöistä vedenjakeluun. Istun toimistossa aika paljon, mutta olen myös tallissa ja verryttelyssä, metsässä sekä viheriöllä, jossa hevosia syötellään ja kenttähevoset treenaavat maastoesteitä. Eli olen siellä, missä tarvitaan”, Myrskog kertoo.

Ratsastajia Tokiossa on maailman eri kolkilta, mutta ongelmia kommunikoinnissa Myrskog ei ole kohdannut.

”Kommunikaatio hoitajien, tukijoukkojen ja ratsastajien kanssa sujuu hienosti. Yhdessä me tätä kaikki samaan suuntaan teemme. Jokaista lenkkiä ketjussa tarvitaan”, hän kuvaa.

Maailman parhaiden ratsukoiden ottaessa toisistaan mittaa olisi mukava kuulla, kenestä kokenut stewardi veikkaa kouluratsastuksen olympiavoittajaa.

”Jos minulla olisi kristallipallo, voisin edes veikata! Mutta katsotaan, kuka on paras, kunhan kilpailu on kilpailtu loppuun”, Myrskog toteaa.

Lähtönumerolla 28. starttaavan Henri Ruosteen ja Kontestro Db:n lähtöaika on lauantaina klo 15.24 (klo 21.24 Tokion aikaa). Kilpailua voi seurata Yle Areenasta ja TV2:lta. Selostajana toimii Marko Björs.

Kouluratsastuksen tapahtumapaikkana on Equestrian Park, jossa järjestettiin jo vuoden 1964 olympialaisten kilpailut. Pia Myrskog on jo ahertanut paikan päällä useamman päivän stewardin tehtävissä.

