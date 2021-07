Suomenhevonen ei ole joutunut vitriiniin, mutta uusia ystäviä se tarvitsee – järjestöt rakentavat toistaiseksi omin varoin brändikampanjaa

Bröndin rakentamisen takana on tuoda suomalaisten tietoon, kuinka monipuolinen kansallisrotu on.

Harri Nurminen

Asikkalalainen Yli-Tommolan tila on yksi kasvattajista, jotka haluavat säilyttää suomenhevosessa rodun hyvien ja monipuolestan käyttöominaisuuksien lisäksi myös niidne perimässä olevia, harvinaisempia värejä vallitsevan punarautiaan lisäksi.

Suomenhevosen kanssa toimivat neljä järjestöä – Suomenhevosliitto, Suomenratsut, Suomenpienhevosyhdistys ja Suomen Työhevosseura – ovat parin vuoden ajan suunnitelleet työryhmässä kampanjaa suomenhevosen aseman ja kasvatuksen kohentamiseksi.

Työ oli jo hyvässä käynnissä, mutta korona aiheutti aikalisän. Nyt tavoitteena on lanseerata se alkuun syyskuun alussa. Samalla avautuu kokonaan uusi suomenhevonen.fi -verkkosivusto.

Markkinointisuunnitelmaa hankkeelle laatii joensuulainen Vaganza. Suomenhevosliiton puheenjohtaja Timo Ryynänen ja varapuheenjohtaja Tuula Pihkala pitävät etuna sitä, että mainostoimiston ihmisillä ei ollut aiempaa kontaktia suomenhevoseen.

"Oli oikeastaan liikuttavaa, miten suuri arvostus heillä oli jo tarjoukseen kootun tausta-aineiston perusteella suomenhevosta kohtaan. He kokevat ihan kunniatehtäväksi olla tässä mukana", kertoo Ryynänen.

"Nyt tarvitaan nimenomaan alan ulkopuolella olevien näkemystä pohtimaan, miten puhua ihmisille, jotka eivät tunne suomenhevosta ennestään. Näin voidaan tehdä monipuolista, nykyaikaista rotua tunnetuksi tavalla, joka puhuttelee muitakin kuin alalla jo olevia", Pihkala sanoo.

Molemmat korostavat, että yhteiskunnan kaupungistuessa suomalaisten kosketus kotimaiseen alkuperärotuun on ohentunut. Kunniakkaan historian sotavuosineen rinnalle tarvitaan siksi tietoa, miten monipuolinen harraste- ja kilpahevonen suomenhevonen on ja mitä sen kanssa toimiminen voi antaa.

Ryynänen muistuttaa, että suomenhevosten varsamäärien kanssa on liikuttu useita vuosia rodun elinvoiman alarajalla. "Jos saadaan tällä varsamäärät vähänkin nousemaan, se on myös tärkeä onnistuminen."

Kilpailevien suomenhevosravurien määrä on laskenut. Ratsujen määrä ei ole niinkään pudonnut, mutta koronan aikana ratsastus on koettu turvalliseksi harrastukseksi ja toimivista ratsuista on pulaa. Suomenhevonen on jo nyt hyvin usein aikuisena ratsastuksen aloittaville ensimmäinen ratsu luotettavuutensa ansiosta.

Hevosalalla suotuisassa suunnassa ovat selvitysten mukaan uusia asiakkaita tavoittavat toimintamuodot kuten hevosmatkailu ja hevosavusteinen toiminta. Molemmissa suomenhevonen on jo nykyisellään keskeisessä roolissa.

Hanke on jo tähän mennessä tuonut myös sen hyvän puolen, että neljän sangen pienikokoisen yhdistyksen yhteistyö on tiivistynyt. Uusien verkkosivujen alle kukin järjestö voi keskittää viestintäänsä siinä määrin ja aikataulussa, missä kukin järjestö keskenään päättää.

Lisäksi sivuille tulee suomenhevosesta rotutietoa ja tietoa sen käyttömuodoista sekä tapahtumakalenteri.

Sinne kaavaillaan myös lisättävän vähitellen tietoa siitä, miten ja missä pääsee rodun pariin tutustumaan ja harrastamaan, Ryynänen kuvaa.

Verkkokauppa ja englanninkielinen osio ovat myös Pihkalan mukaan kehityskohteina.

"Ettei olisi vain meidän oma tarkoin varjeltu salaisuutemme, että tällainen monipuolinen rotu on. Jotkut kylmäverirodut ovat joutuneet kuvaannollisesti sanoen vitriiniin. Suomenhevosen kohdalla näin ei ole käynyt, vaan se on kehittynyt sekä urheiluhevosena että vapaa-ajan kaverina."

Neljän suomenhevosen järjestön omat varat ovat hyvin pienet. "Pelkästään tämän suunnitelman ja brändi- ilmeen teko on meille iso taloudellinen ponnistus. Mutta nyt se täytyy tehdä, jos halutaan, että rodulla on tulevaisuus", Tuula Pihkala sanoo.

Hankkeeseen toivotaan siksi heräävän laajojen joukkojen, niin yksityisten kuin yritysten.

Suomen Hippos on jo mukana ja tukee ponnisteluja tarjoamalla asiantuntija-apua. Vielä on keskustelussa, olisiko työhön saatavissa myös rahoitusta Hippoksen ja maa- ja metsätalousministeriön kautta.

Timo Ryynänen kääntää katseen ministeriön suuntaan myös EU:n maaseutupolitiikan uuden kauden suhteen. "Kun cap-tuet ovat taas mietinnässä, olisi tärkeää, että alkuperärodulle saataisiin kasvatukseen sopiva, joustava tukimuoto."

Suomenhevonen.fi -sivusto lanseerataan suomenhevosenpäivänä 6. syyskuuta.

