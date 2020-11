Suomenhevosvarsoja rekisteröity 1 100 – eniten sitten vuoden 2013

Suomenhevosen kasvatus on pyörinyt pitkään rodun säilymisen rajalla.

Lari Lievonen

Suomenhevosvarsoja on rekisteröity ilahduttavasti yli 1 100.

Seitsemän vuotta meni, kun suomenhevosvarsoja syntyi vain noin tuhat tai jopa alle tuhat vuodessa. Alimmillaan käytiin 2015, jolloin varsoi vain reilut 900 suomenhevostammaa. Tuhatta pidetään suomenhevosrodun geneettisen perimän monipuolisen säilymisen kannalta vaarallisen alhaisena.

Nyt rekisteröity ikäluokka on siis saanut alkunsa 2019. Suomenhevostammoja astutettiin silloin reilu 1 800 kuten tänäkin vuonna.

Kemijärveläinen hevoskasvattaja ja matkailuyrittäjä Mia Lappalainen sai Suomen Hippoksesta mukavan puhelun, kun hänen kasvattinsa Outisen Ruskarisku oli tuo 1 100:s rekisteröity varsa.

"Tästähän tuli paras marraskuu ikinä!” Lappalainen toteaa Hippoksen Hevossydän -juttusarjassa.

Geeniperimän monipuolisuudesta huolehtiminen on yksi Lappalaisen kasvatuksen perusperiaatteista. Ruskariskun isä on myös Lappalaisen kasvatti Outisen Verrari, joka on tänä vuonna kantakirjattu työhevosjalostussuunnalle.

Lappalaisesta lisää Suomen Hippoksen juttusarjassa hevosista ja hevosihmisistä: Ennätyskesä takana: 1 100 suomenhevosvarsaa

