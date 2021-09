Estepuomeja hevosille syntyy Timo Heinemaan pajalla Janakkalassa – "esteiden suunnittelu on luovaa työtä"

Rami Marjamäki

Timo Heinemaa sai kipinän puun työstöön jo nuorena miehenä, parasta työssä on oman työn käden jälki.

Kanta-Hämeessä sijaitsevassa Janakkalan kunnassa valmistuu käsityönä puisia esteitä hevosten harjoitus- ja kilpailuradoille. Estepajaa pyörittävä Timo Heinemaa sai kipinän puun työstöön jo nuorena miehenä, vaikka välillä kuluikin useampi vuosi ilman puutöitä.

"Valmistuin 18-vuotiaana puusepäksi. Lähdin sen jälkeen armeijaan, mistä palattuani sain veljeni avustuksella töitä metallialan yrityksestä. Vaikka olin saanut puusepän koulutuksen, veivät metallialan työt mennessään", Heinemaa sanoo.

Varsinainen paluu puun pariin tapahtui kymmenen vuotta sitten, asiaan oli tärkeä vaikutus Heinemaan silloisella tyttöystävällä.

"Hän pyöritti hevostallia, missä auttelin aina välillä. Samalla syntyi ajatus puuesteiden teosta, joita aloin tehdä höylätystä kuusesta, männystä sekä koivuvanerista."

Heinemaa laittoi myös nettiin ilmoituksen myynnissä olevista estepuomeista. Toiminta lähti nopeasti käyntiin, tilauksia alkoi tulla.

"Varsin pian minulta alettiin kysellä myös estetolppia sekä erilaisia koriste-esteitä, eli toiminta laajeni nopeasti. Niinpä päätin perustaa Estepajan vain noin puoli vuotta ensimmäisen esteen teosta."

Estepajan toiminnan kulmakivi ovat edelleen alusta saakka mukana olleet estepuomit ja -tolpat. Viime aikoina suosiotaan ovat lisänneet erityisesti eri firmojen logoilla varustetut mainosesteet. Asiakkaina ovat pääasiassa tallit ja ratsastusseurat.

Esteiden suunnittelu on luovaa työtä, Heinemaa sanoo vain taivaan olevan rajana.

"En kuitenkaan itse suunnittele esteitä kovinkaan paljon, vaan teen ne asiakkaiden toiveiden mukaan. Tämä tapahtuu yleensä piirrosten tai valokuvien avulla."

"Tärkeintä esteissä on, että ne ovat turvallisia hevosille ja ohjastajille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei esteissä saa olla teräviä kulmia. Esteiden on myös oltava kestäviä, sillä niihin kohdistuu paljon iskuja."

Heinemaa myös maalaa esteet itse.

Työssään Heinemaa yhdistää puusepän sekä metallimiehen osaamista. Jälkimmäisen osalta valikoimassa on omaa suunnittelua oleva puomiteline.

"Se on yksi lisätuotteistani. Teline on tehty metallista, siinä on kätevä säilyttää puupuomeja. Onkin huomattavasti parempi ajatus nostaa ne telineeseen kuin jättää kosteaan maahan lojumaan."

Esteiden teossa Heinemaa käyttää puuta sen muovattavuuden ja kestävyyden vuoksi, vaikka materiaalina voisi käyttää myös metallia ja muovia.

"Koska olen puuseppä, haluan käyttää puuta, sillä se sopii mielestäni erinomaisesti esteiden materiaaliksi."

Puomeihin käytettävä puu on kustannussyistä ulkomaista, Heinemaa sanoo. Korona-aika on nostanut materiaalien hintoja jopa kaksikymmentä prosenttia.

Heinemaa käyttää sekä Suomesta että ulkomailta tulevaa kuusta.

"Kuusi on mäntyä parempaa sen vuoksi, että se on suorempaa. Haluaisin myös käyttää kokonaan kotimaista puuta, mutta estepuomeissa käytettävä puu tulee tällä hetkellä hintasyistä ulkomailta."

Myös korona-aika on nostanut materiaalin hintaa.

"Se on noussut parin viimeisen kuukauden aikana reilut kaksikymmentä prosenttia. Koska teen hommia täysin käsityönä, on kulut laskettava tarkasti."

Puun Heinemaa työstää kotipihansa sataneliöisessä verstaassa.

"Minulla on sellainen pienehkö verstas, mikä on tällä hetkellä riittävä. Teen kaiken käsityönä, kuten myös puun pintamaalauksen. Siihen tarvitaan pari kolme kertaa ulkomaalikäsittelyä."

"Teen myös itse tarvittavat pienet metalliosat, kuten erilaiset tukiraudat. Tässä taas auttaa metalliosaamiseni."

Parasta työssä on janakkalalaisen mukaan oman käden jälki.

"Kun asiakas on sitä mieltä, että laatu on hyvää, se lämmittää. Saman asiakkaan tehdessä uuden tilauksen, on se merkki onnistumisesta."

"Tuntuu myös hyvältä nähdä omia esteitä käytössä eri puolilla Suomea. Olo tuntuu silloin kieltämättä onnistuneen ylpeältä."

Vaikka Estepajan toiminta on ollut viime ajat kasvussa, pitää Heinemaa vielä kiinni metallimiehen töistäänkin.

"Hoidan ainakin toistaiseksi kumpiakin töitä. Tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista, että työni on täysin Estepajassa."

Heinemaa ei ole kuitenkaan lähdössä ylittämään esteitä hevosella.

"Olen ratsastanut kerran. Näen parhaaksi jättää sen jatkossakin kyseisen alan osaajille, keskityn itse enemmän kissojen ja koirien ulkoilutukseen ja silittelyyn."

Vaikka esteet ovat tuttuja, niiden ylityksestä hevosella Heinemaalla ei ole omaa kokemusta.