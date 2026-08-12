Päivän ravit: Landen Iita palaa kuningatarkisan jälkeen radalleKeskiviikon Toto75-peli ratkotaan Porissa. Yhteensä illan aikana ajetaan 11 ravilähtöä.
Landen Iita oli kuningatarkilpailussa todella pirteä. Antti Tupamäen suojatti laukkasi avausmatkalla, mutta paikkasi erheensä hienosti. Maililla Landen Iita kiri kakkoseksi, ja mainion viikonlopun täydensi maratonmatkan neljäs tila.
Kokonaiskilpailussa neljänneksi sijoittunut tamma on ottanut rankan kilpailun hienosti, sillä hevonen kilpailee jo puolitoista viikkoa Teivon suurkisan jälkeen. Tammalähdön ainoa takamatkalta starttaaja on lähdön selkeähkö suosikki.
Perusmatkalta huomattavia haastajia ovat muun muassa Tuliveera, Veera Hag sekä Pihlajan Hilima, jonka valmentaja ja osaomistaja Jenny Honkonen kertoo keskiviikkona MT Hevosissa tamman tärkeistä rooleista.
Illan suurimmat setelit jaetaan kolmivuotiaiden lämminveristen nuorten sarjassa. Al’s Paquitalla on korea taulu, mutta Hannu-Pekka Korven tallista ponnistava Eye On Royalty on startannut kovissa lähdöissä. Eye On Royaltyn vastus helpottuu huomattavasti viime kerran Hambosta.
Hopeadivisioonassa El Cheapo on suosikki takarivin paikasta huolimatta. Xet Diablon juoksu meni Malja-ajossa pipariksi laukkojen vuoksi, mutta Teivon Kuninkuusravien perjantaina Mika Katteluksen valmennettava teki sitkeän kirin. Hyvältä paikalta ikäruuna kannattaa ottaa huomioon peleissä.
Alkuillan ohjelmaan kuuluu myös Prix de Teivo monté-cupin karsinta, jonka kahdeksasta hevosesta on kilpailupäivän aamuun mennessä jäänyt kaksi pois.
TotoTV:ssä on keskiviikkona studiolähetys. Studiossa ovat Jere Törmänen ja Kari Lähdekorpi. Varikolla kommentteja kerää Maija Kerisalmi.
Ruotsissa kisaillaan keskiviikkona Örebrossa. Illan päälähtö on Express Gaxes -lopp, jossa lähtöradat on määritelty voittosumman mukaan. Niinpä joukon meritoituneimmat Diva Ek ja Y.Not Diamant lähtevät yönmustilta lähtöpaikoilta.
Joukon vähärahaisin The Flying Eagle starttaa ykkösradalta, mutta sillä voi olla lähdön kovanaamojen kanssa riittämistä.Artikkelin aiheet
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