KS: Karhu kävi hevosen kimppuun KoriallaKorialla tapahtui sunnuntain vastaisena yönä vakava karhun tekemä hyökkäys.
Kouvolan Sanomat kertoo, että karhu hyökkäsi hevosen kimppuun Korialla.
Korian Niinimäessä sijaitsevalla laitumella oli tapahtumayönä kolme hevosta. Hyökkäyksen kohteena oli erityisesti yksi ravihevonen.
Karhu kynsi ja puri hevosta erityisesti takapäästä. Hevosen omistaja Sini Saikkonen kuvasi tapausta Kouvolan Sanomille erittäin ikäväksi ja järkyttäväksi.
Hevostallin pitäjä oli huomannut sunnuntaiaamuna rikkoutuneet sähköaidat. Myös harjoittelurata oli ottanut osumaa, sillä karhu oli kaivanut sieltä esille maa-ampiaisten pesän.
Ravihevonen sai lääkekuurin, mutta syvät puremajäljet ovat erityisesti nivelten kohdalla ikävät.
”Vielä on aikaista sanoa, kuinka vakavat vammat lopulta ovat”, Saikkonen totesi Kouvolan Sanomille.
Elimäen riistahoitoyhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Höysti pitää tapausta erittäin valitettavana. KS:n haastattelussa Höysti kertoo, että tapaus juontaa juurensa karhukannan kasvuun. Ruokaa ei riitä kaikille luonnossa.
Petoyhdyshenkilö ilmoitti hyökkäyksestä poliisille. Karhusta ei ole hyökkäyksen jälkeen tehty muita havaintoja.Artikkelin aiheet
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