Kaksivuotiaat lämminverivarsat kohtasivat ensimmäisen kerran St Michel-viikonloppuna Mikkelissä. Tuolloisen kisan kärkikolmikko ottaa yhteen myös Junnustartti-karsinnassa Jokimaalla.

Final Sensation voitti Mikkelin startin keulasta, ja samanlaisella esityksellä Gudmund Haugstadin valmennettava lienee vahvoilla myös tiistaina. Hannu Torvinen täydentää tiimin ohjastajana.

Final Sensationin sisäpuolelta starttaavat Mikkelin muut totokolmikon hevoset. Corazon Carlo kiri Mikkelissä toisesta ulkoa terävästi kolmanneksi. MAS La Bamba otti edullisella juoksulla johtavan perässä varman kakkossijan.

Ulkoa seiskaradalta starttaavalla Andaman Wanialla on vasta 22,1-vauhtinen koelähtö suoritettuna. Ei olisi kuitenkaan kovinkaan suuri järkytys, jos Riina Rekilän valmentama ja ohjastama tamma parantaisi koelähdöstä aikaansa sekuntitolkulla.

Suomenhevosten tammasarjassa paalun hevoset voivat olla vahvoilla. Vasta kuudesti urallaan startannut viisivuotias Tara alkaa saada juonesta kiinni. Seppo Suurosen laatutallin kasvattia ohjastaa myös tiistaina Henri Bollström.

Mikun Marina ei ollut Joensuun juoksussaan parhaimmillaan, mutta Mikkelissä St Michel-viikonloppuna tamma sylkäisi mailin päätteeksi 22-vauhtisen lopetuksen.

Toto5-pelin kansanvarma on neljännen kohteen Conrads Madeleine. Monen muun Marko Korven valmentaman ravurin tavoin myös Conrads Madeleinen suorituksissa on ollut ruutia.

Tommi Kylliäisen ohjastama tamma joutuu lähtemään liikkeelle kasiradalta, mutta 2640 metrin matkalla saattaa kanssakilpailijoilta löytyä kunnioitusta vahvaa suosikkia kohtaan.

Jokimaan erikoisuutena on ravit päättävä rahasarja, jossa osallistujilla ei saa olla viidestä viime startista voittoa. Suosikkipari tässä lähdössä on Isola L C ja Ashley Hope.

Hannu Torvisen ohjastama Ashley Hope kilpailee tauluaan paremmassa vireessä. Sanna Kiisken talli on muutenkin tällä hetkellä myötätuulessa, sillä Kiisken toinen valmennettava Ashley Spy teki viime viikolla Vermossa jättiyllätyksen, ja selviytyi Derbyn finaaliin.

Ruotsin pääravit kilpaillaan illalla Jägersrossa. Myös Ruotsin puolella saadaan nähdä kaksivuotiaiden lämminveristen kilpailu heti ravien aluksi. Lähdön kuudesta hevosesta puolet on Joakim Lövgrenin tallista.