Tulevaisuuden tähtien pohjat rakennetaan huolella – MT seuraa suvukkaan varsan tietä ravuriksi

Elina Paavola

Ravihevosen uran alkumetreillä Foremostia opastavat Saku Kämäräinen (vas.) ja ohjastava Timo Niemelä.

Suomalainen ravivalmentaja Timo Nurmos on vaikuttanut Ruotsissa jo parikymmentä vuotta. Aivan Pohjoismaiden terävimpään kärkeen noussut mies on voittanut myös Euroopan arvostetuimman ravilähdön Prix d’Ameriquen Pariisissa.

Tukholman keskustasta viitisenkymmentä kilometriä lounaaseen sijaitsevassa Stjärnhovissa valmentava Nurmos on tuttu näky lämminve- riravureiden arvostetuimpien kasvattajakilpailujen voittajakehässä niin Suomessa kuin Ruotsissakin.

Suurimmat ikäluokkakilpailut järjedtetään kolme- ja nelivuotiaille lämminverisille. Nelivuotiaiden Ruotsin Derbyn hän on vienyt valmennettavillaan kolmesti, kolmevuotiaiden Kriteriumin peräti seitsemän kertaa ja Tammakriteriumin kerran. Suomen Derbyn hän on voittanut viidesti ja Kriteriumin kolmesti. Lähes kaikki voitot ovat 2000-luvulta.

Valmennuksellista pohjatyötä menestystä varten tehdään vuosien ajan kunkin hevosen kohdalla.

”Minulle tulee vuosittain valmennukseen nelisenkymmentä yksivuotiasta varsaa. Opetamme niistä puolet itse. Suomeen opetukseen lähtee noin 20 varsaa. Jotkut omistajat haluavat, että heidän varsansa opetetaan nimenomaan täällä Ruotsissa, että he voivat käydä sitä helpommin katsomassa välillä. Joillekin Suomi sopii oikein hyvin. Tänä vuonna viisi varsaa opetetaan Ranskassa, kun ne ovat valmiiksi siellä”, Nurmos kertoo.

Suomessa Nurmoksen luottomiehiä varsan opetuksessa ja alkuvalmennuksessa ovat Niemelän veljekset Kempeleestä. Timo, Esko ja Antti ovat kaikki pitkän linjan hevosmiehiä.

”Nurmokselta on tullut tänne vuosittain varsoja kohta 20 vuoden ajan elokuun puolenvälin ja syyskuun alun tietämillä. Tänä vuonna niitä on 17. Lisäksi meillä on yksittäisiä omia ja vanhojen asiakkaiden varsoja opetettavana”, Timo Niemelä kertoo.

Hän korostaa, että varsat ovat yksilöitä ja niihin pitää suhtautua sen mukaisesti. Yleiskaava menee niin, että aluksi varsoja kävelytellään valjaissa ohjista ajaen pari viikkoa ja annetaan niiden tutustua paikkoihin sekä työnteon alkeisiin.

”Jotkut varsat ovat käsitellympiä kuin toiset ja niiden kanssa asiat ovat yksinkertaisempia. Toisten kanssa pitää aloittaa suunnilleen siitä, että miten hevosen pitäisi tallissa käyttäytyä”, Niemelä kuvailee.

Sen jälkeen varsa saa kärryt peräänsä ja kuukauden päivät sillä ajellaan hölkkää. Kertarupeama ei ole pitkä, mutta toistoja tulee paljon. Joulu–tammikuussa siirrytään intervalli-tyyppiseen ajamiseen.

”Kevättä kohti aletaan käydä ratahiitillä Oulun Äimärautiolla totuttamassa varsoja rataolosuhteisiin. Kevään mittaan siirrytään kahdesti viikossa ajettavaan hiitin- omaiseen treeniin. Touko–kesäkuussa vauhdit ovat maksimissaan 1.30-lukemissa, eikä meillä sen kovempaa ajeta.”

Varsojen täytyy saada palautua riittävästi, painottaa Timo Niemelä.

”Yritetään pitää ne terveenä ja stressittömänä. Liian lujaa ei saa treenata, koska se vaikuttaa äkkiä varsan kasvuun. Varsat ovat meillä paljon ulkona ja laumassa.”

Samaan aikaan on kuitenkin rakennettava vankka pohja tulevaisuuden kilpahevoselle.

”Varsojen kanssa tähdätään siihen, että ne ovat toimivia ja fysiikka on riittävällä tasolla, ennen kuin ne siirtyvät takaisin Ruotsiin Timolle juhannuksen tietämillä.”

Timo Nurmos korostaa haluavansa antaa mahdollisuuden kaikille varsoilleen. Osa sitä on juuri oikeanlainen valmennus ensimetreistä lähtien.

”Normaalioloissa käyn itsekin useamman kerran vuodessa Suomessa ajamassa siellä olevilla varsoilla. Siinä ajaessa panen varsasta ominaisuuksia merkille ja yritän ajatella, miltä hevonen voisi tuntua kahden tai kolmen vuoden päästä, kun se on valmis kilpahevonen”, kuvailee mies, joka on valmentanut urallaan noin 800–1 000 varsaa ja 3 000 aikuista kilpahevosta.

Yksi tämänvuotisista varsoista on Foremost, jonka matkaa kohti kilparatoja.

Maaseudun Tulevaisuus seuraa säännöllisesti sen opetus- ja valmennusprojektia. Ruotsalaisen Menhammarin siittolan kasvattaman ja omistaman tammavarsan isä ja emä ovat Nurmoksen entisiä valmennettavia. Readly Expressillä hän voitti muun muassa Ruotsin Kriteriumin ja Derbyn sekä UET GP:n ja Prix d’Ameriquen. Emä Target Hossilla hän voitti Suomessa kaiken mahdollisen Kriteriumista Derbyn kautta Suur-Hollola-ajoon ja Suomen mestaruuteen.

Foremostin isä Readly Express ja emä Target Hoss ovat kumpikin olleet menestyjiä.