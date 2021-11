Vieroittaminen vasta puolivuotiaana hyödyttää varsan kehitystä, itsenäistymistä ja urheiluhevoseksi oppimista

Vaikka Pia Huusari pitää kasvatuksesta, sitä ollaan vähentämässä, koska varsojen kanssa tehdylle työlle on vaikea saada katetta.

Kari Salonen

Pia Huusari vieroittaa kaikki lämmitetyn pihaton kolme tammaa yhtä aikaa muutaman viikon päästä. 6-vuotias Quattro Point (i. Andover Hall) palaa varsomisen jälkeen treeniin. Tammavarsa Withme Pointin (i. Maharajah) emä Whitney Love seuraili kuvausta sivusta ja Safiiritar keskittyi koko homman ajaksi ruokailuun. Sen orivarsa Wega Pointti (i. Evartti) kävi myös vain kääntymässä huomion keskipisteessä.

Haminan Neuvottomassa valmentava Pia Huusari tunnetaan treenattavien lisäksi myös laajasta, tasaisesta onnistumisesta omilla kasvateilla.

Hänen yli 60 kasvattinsa keskuudessa starttiintulon prosentti on pitkälti yli 80.

Huusari uskoo siihen, että kun varsa vieroitetaan vasta puolivuotiaana, se hyötyy siitä myöhemminkin. Tämän kesän kolme varsaa ovat siten vielä muutaman viikon emiensä kanssa. Kun kaikki vieroitetaan yhtä aikaa, muutama varsa ehtii jo yli puolen vuoden ikään.

”Toki varsat syövät nyt jo heinää ja täysrehuakin, mutta oman emän maito on parasta”, Huusari toteaa tammojen ja varsojen pihaton vierellä.

Huusarilla ja hänen miehellään Roi Iltasella on ollut toistakymmentä vuotta vieraita varsoja talven yli pihatossa, niin nytkin. Kehitysasteen eron näkee hyvin.

”Havaintojeni mukaan myöhemmin vieroitetut varsat myös tottuvat pihattoelämään paremmin, kun itsenäistyminen on niille helpompaa”, Huusari sanoo.

”Kokeilin kerran vieroittaa yhden varsan ennen puolta vuotta. Se oli jotenkin ´reppanampi´ pihatossa muiden joukossa. Silloin varsa voi myös joutua muiden syrjäyttämäksi, mikä taas näkyy edelleen kehityksessä.”

Vapaan heinän lisäksi varsat saavat pihatossa rehut erikseen, koska jokainen syö eri tahtiin. ”Samalla ne tottuvat käsittelyyn ja oppivat seisomaan kiinni pidettyinä, mikä on tärkeää aloitettaessa ajolle opettelua.”

Varsojen ruokinta nojaa oman tilan kuivaheinään. Se korjataan ja kuivataan irtona ja paalataan vasta sen jälkeen. Lisäksi varsat syövät täysrehua, oman Ani-Mixin pellavajauhetta ja -öljyä sekä kivennäislisän. Pihatossa on lisäksi himalajansuolakivi.

”Kun varsat ovat pihatossa, ne liikkuvat paljon. Myös kylmyys vaikuttaa rehun kulutukseen.”

Pihatto antaa Huusarin kokemuksen mukaan parhaan perustan ravurivarsoille. Ne vahvistuvat liikkuessaan monipuolisesti.

Suoraan opetukseen tulleet varsat, jotka ovat olleet yksin karsinassa, ovat sinänsä hyviä käsitellä. Niiden kanssa kuluu silti useammin enemmän aikaa perusasioista neuvotteluun.

”Voin olla väärässäkin. Mutta sellaiset varsat ovat usein tottuneita, että ihminen on niitä varten. Pihattovarsoille taas lähtökohtaisesti kaikki käy heti”, Huusari vertaa.

Kari Salonen

Tämän vuoden vuotiaiden opetus on edennyt mukavasti. Roi Iltanen ajoi Tell Me Testarossan kanssa nyt yksin. Yleensä se ja ikäkaveri Volte-Face Point käyvät lenkillä kaksittain.

Ravitalli Pia Huusarin neljä omaa kasvattia opetettiin ajolle keväällä. Yksi myytiin Ypäjällä syksyn huutokaupassa ja kolme on nyt perustreenissä.

”Varsan opetus vie aina aikaa ja sitoo hetkeksi useamman ihmisen työn. Siksikin on parempi jakaa opetus näin.”

Nyt opetuksessa on kaksi asiakkaiden varsaa, jotka ovat jäämässä myös valmennukseen. Lisäksi oppia on saamassa yksi FWB- eli suomalainen lämminveriratsuvarsa, joka hölkkii nyt jo mukavan näköisesti kärryjen edessä Iltasen ohjastamana.

”Se oli oikein luottavainen opettaa ja toimii kärryjen edessä hyvin.”

Ratsusukuisia varsoja on ollut silloin tällöin ennenkin ajolle opetuksessa.

”Sanon aina toiveena, että niitä ajettaisiin sen jälkeen kotona säännöllisesti. Tavoitteet eivät tietenkään ole samat kuin ravurivarsalla, joita lähdetään heti viemään eteenpäin”, Huusari toteaa.

Kun ratsu saa kasvaa kauemmin säännölliseen ratsastuskäyttöön, ajo tuo nuorelle hevoselle tärkeää erilaista liikettä ja tehtävää sekä helpottaa myös ratsuksi opettamista.

Kari Salonen

Välähdysläinen Viva Pointti on emänsä Safiirittaren kuudes varsa. Sen kaverina tarhassa on FWB-varsa Con Evelienne (i. Konstantinos).

Omaa kasvatustoimintaa on nyt rajattu. Siitostammoja on kolme: kaksi lämminveristä ja yksi suomenhevonen. ”Kaikki tammavarsat pyrin myymään. Jos tähän jää omia tammoja, ne tulee sitten aikanaan vaan astutettua”, hän hymähtää.

Lähtökohtaisesti kaikki kasvatit ovat myynnissä.

Hinnat tahtovat vaan Huusarin mukaan olla alle peruskustannusten. Hyväsukuista oria käytettäessä tamman astutuskulut ja orin varausmaksu ovat jo lähtökohtaisesti noin 2 000–4500 euroa. Sen päälle tulee tamman ja sitten myös varsan hoito sekä varsamaksu.

”Jos sitten vielä pidät varsan vuotiaaksi ja opetat sen, työtä on tehty jo tosi paljon.”

”Niitä kyllä riittää, jotka haluavat ostaa 3-vuotiaaksi kääntyvän, radalle valmiin ravurin, joka on maksettu kaikkiin ikäluokkakisoihin. Mutta hinnan pitäisi olla viisitonnia.”

Kasvattamisen sijaan panostetaan enemmän valmentamiseen, kun Huusari ja Iltanen ovat saaneet rinnalleen tyttären Pinja Iltasen. Lisäksi tarvittaessa tuntikorvauksella on kaksi hevosenhoitajaa, joista saadaan tärkeää apua.

Tilaa kiertävälle, 1,5 kilometrin ajoreitille valmistui ylämäkeen nousevan suoran viereen pehmytpintainen suora vetoihin. Viime kesäksi saatiin lenkin varrelle käyttöön myös kahluuallas, johon on johdettu vesi viereisestä merenlahdesta.

Uusin hankinta on tärylevy, joka saatiin koronaruuhkan aiheuttaman pitkän odottelun jälkeen pari viikkoa sitten. Se on ostettu ennen kaikkea palautumiseen, mutta Pia Huusari odottaa siitä kiinnostuneena kokemuksia myös muutoin hevosten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kari Salonen

Pinja Iltanen pesi vuotiaan Volte-Face Pointin ajon jälkeen. Tamman emä on Whitney Love ja isä Orlando Vici.