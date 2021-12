Vakavia syytöksiä hevoskauppiaan toimintatavoista – poliisi ja eläinsuojelu tutkivat jo, ryhmän puolesta valmisteilla uusi tutkintapyyntö poliisille

Carolina Husu

Hevoskauppias on tuonut ja välittänyt ratsuja pitkään ja kertoo myyneensä yli satakin hevosta vuodessa. Ainakin kaksi kaupanpurun vuoksi juuri myyjälle palautettua hevosta oli taas viime viikolla uudelleen myynnissä somessa. Kuva ei liity tapaukseen.

Varsinaissuomalainen tallinpitäjä on myynyt aktiivisesti ratsuhevosia ja poneja verkon ja sosiaalisen median kanavissa. MT on saanut hänen toimistaan yhteydenottoja kesällä ja lisää sen jälkeen, kun julkaisimme lainauutisen Ylen selvittämistä kauppiaaseen liitetyistä ongelmista marraskuun lopulla.

MT on haastatellut kuutta henkilöä, jotka ovat ostaneet hevosen tai ponin samalta myyjältä. Kaikki kaupat ovat tapahtuneet tämän vuoden aikana. Tuorein on lokakuulta.

Kauppiaan toimintatavoissa on esiintynyt puutteita. Terveinä myydyt eläimet ovat ostajien mukaan osoittautuneet sairaiksi tai vaivaisiksi ja / tai ne eivät ole soveltuneet siihen käyttöön, johon hevosia on ilmoituksessa ja yhteydenpidossa myyty.

Haastatteluissa tulee myös esiin ongelmia hevosen virallisten paperien tai terveystietojen saamisessa.

Forssalainen Maija Mero kertoo sairaskierteestä, johon hänen ostamansa ponin vuoksi jouduttiin heti sen saavuttua pääsiäisen tienoilla.

Ponilla oli neurologisia oireita ja sen tuoma hengitystieinfektio sairastutti Meron kasvattaman puoliveritamman vakavin seurauksin. Sairaskierre on maksanut jo enemmän kuin ponin hankintahinta.

"Olen tottunut, että hevosten kanssa on sairastelua. Mutta tämä on ollut ihan epänormaalia", hän toteaa.

Mero kertoo pyytäneensä yrittäjää osallistumaan eläinlääkäri- ja lääkekustannuksiin, mutta saaneensa kielteisiä vastauksia.

Kahdessa MT:n tietoon tulleessa tapauksessa hevosen käytös on muuttunut koeratsastuksesta uudessa tallissa aivan toiseksi, mistä seurauksena on ollut onnettomuus.

Näistä toinen tapahtui forssalainen Satu Koivulahden ostaman hevosen kanssa. Tutkimuksissa sen jälkeen hevoselta löytyi neurologisia vaurioita ja selvisi, että eläin oli Virossa jo määrätty poistettavaksi urheilukäytöstä.

Koivulahti kertoo luottaneensa myyjään, koska tämä on tunnettu pitkän linjan yrittäjänä. Häntä harmittaa taloudellisista menetyksistä huolimatta eniten tyttären pettymys: "Hänen unelmansa kilpailijana menivät. Hän ei voi onnettomuuden seurauksena enää hypätä."

MT:n haastattelemista henkilöistä kaksi on jo tehnyt rikosilmoituksen. Forssan poliisi vahvistaa, että tapauksen sisältöä koskevilla tiedoilla on tehty rikosilmoitus. Loimaan poliisi ei kommentoi tapauksia puhelimitse, mutta MT:n tekemään tietopyyntöön on luvattu vastata.

”Olemme lopettamassa toimintaa. Reklamaatioita on tullut niin paljon”, sanoo MT:n tavoittama yrittäjä. Hän ei halua nimeään julkisuuteen, koska kokee joutuneensa yksin epäreilusti hevoskaupan ongelmien silmätikuksi.

Koronan aikana hevosten maahantuonti on matkustusrajoitusten vuoksi hankaloitunut ja tämä on lisännyt myös yrittäjän riskiä. Yrittäjän mukaan hänelle on toimitettu hevosia, jotka ovat olleet siinä kunnossa, että ne on pitänyt palauttaa lähtömaahan tai lopettaa Suomessa.

Hän sanoo myyneensä viime vuosina yli sata hevosta vuodessa. ”Siinä määrässä tulee reklamaatioitakin. Hevonen on elävä eläin. Kaikki ei aina suju niin kuin on ajateltu."

Yrittäjä sanoo, että vain pieni osa ostajista on korona-aikana tullut paikan päälle katsomaan hevosta. "Kun ostetaan videoiden perusteella, se tarkoittaa suurempaa riskiä reklamaatioihin. Kun myyjä ei näe, miten ostajaehdokas toimii hevosen kanssa, arviointi sopivasta hevosesta on vaikeampaa."

MT:n haastattelemista ostajista viisi kuudesta kertoo kuitenkin käyneensä paikan päällä arvioimassa hevosta ennen kaupan tekoa.

Hevoskaupoissa joudutaan pohtimaan kysymystä, onko myyjällä ollut jonkunlaista erehdyttämistä mukana toiminnassaan. Petosrikoksen tunnusmerkistö lähtee siitä, että joku erehdyttää toista saadakseen oikeudetonta taloudellista hyötyä.

Asianajaja Antti Linnan mukaan tekeillä on poliisille tutkintapyyntö, jossa on mukana kymmenkunta ostajaa. Pyynnön perusteena on, onko myyjä syyllistynyt mahdollisesti törkeään petokseen.

"Minun hevoskauppakokemusteni joukossa tämä on poikkeuksellinen juttu. Ei ole kysymys vain eriävistä mielipiteistä kaupanteossa vaan vaikuttaa siltä, että on toimittu petollisesti", sanoo Linna.

Hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus liikejuridiikasta, mukana myös useita hevoskaupan riitoja. Linna on itse kilparatsastaja.

Lounais-Suomen aluehallintovirastosta (Avi) läänineläinlääkäri Jani Soini vahvistaa, että yrittäjän tilalle on tehty valvontakäyntejä.

Liedon ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valvontaeläinlääkäri Sirkka Mattila on käynyt kahdella tallilla, joista toinen on yrittäjän oma ja toisella on myös muiden hevosia. Valvontakäyntien syynä ovat olleet sekä epäily laittomasta maahantuonnista että eläinsuojelusyyt.

Ilmoituksia kyseisestä myyjästä on tullut jo aiemmiltakin vuosilta. Meneillään olevat selvitykset ovat Mattilan mukaan edelleen kesken. Yrittäjältä ei ole otettu pois eläimiä eläinsuojelulain perusteella.

Soini ja Mattila korostavat sekä myyjän että ostajan vastuullisuutta ja huolellisuutta. Ostaja voi käydä useammankin kerran katsomassa eläintä ja pitopaikkaa ennen ostopäätöstä.

"Eläinkauppa ei itsessään ole laitonta. Sitä en voi kieltää, vaikka se ei olisikaan eettistä eikä tavanomaista. Mutta olisi tärkeää saada edes laittomat tuonnit loppumaan", Mattila sanoo.

Valvontaeläinlääkärien työssä näkyy, että eläinkauppa käy kuumana paitsi hevosilla myös esimerkiksi koirilla. Jos myyjä ei hoida osaansa vastuullisesti, rekisteröinti ja mahdolliset eläinlääkärikulut, jopa kulut viranomaispäätöksellä lopetettavasta eläimestä jäävät ostajalle.

Kari Salonen

Valvontaeläinlääkärien työssä näkyy, että eläinkauppa käy kuumana paitsi hevosilla myös esimerkiksi koirilla. Kuva ei liity tapaukseen.