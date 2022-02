Lisää ihmisiä ratsastuksen pariin Omahevonen-palvelulla

Annika Haapanen

Uudesta palvelusta ovat kiinnostuneet erityisesti he, joilla on aiempaa ratsastuskokemusta ja jotka ehkä haaveilevat hevosesta. Perhe- ja työtilanteen vuoksi voi olla vaikea järjestää riittävästi aikaa kokonaan oman hevosen hoitoon.

Espoossa on aloittanut uudenlainen hevosten vuokrauspalvelu. Mallissa ratsastaja saa kiinteällä kuukausimaksulla käyttöönsä hevosen. Palvelun tarjoava Happy Rider Company vastaa kaikista hevosen kustannuksista ja riskeistä.

Yrittäjä Hanni Tyry painottaa sopimuksessa hevosen hyvinvointia ja myös ratsastajan tyytyväisyyttä. Idea palveluun syntyi Tyryn mielessä hänen ratsastaessaan yhdessä Leena Honkajuuren kanssa.

”Mikään ei tee ihmistä onnellisemmaksi kuin hevonen”, toteaa Tyry.

”Ja ihminen ei voi olla onnellinen, jos sen hevonen ei voi hyvin ja ole onnellinen”, täydentää Honkajuuri.

Kunkin hevosen ympärille luodaan tiimi ihmisiä, jotka hoitavat niitä hyvin.

"Siksi emme myöskään puhu vuokraajista, sillä hevonen ei ole polkupyörä, jota vuokraat ja jonka sitten vain jätät takaisin parkkiin.”

"Ideaalitilanne on, että joka hevosella olisi kaksi omaa ihmistä. Heistä kumpikin kävisi kolmena päivänä viikossa ja hevosella oli sitten yksi vapaapäivä", Tyry sanoo.

Kukin ihminen huolehtii hevosesta ja varusteista kuin omastaan. Tässä mielessä malli vaatii enemmän sitoutumista kuin käyminen tunneilla ratsastuskoulussa.

Palvelun hinta alkaa 350 eurosta eli yhdestä päivästä viikossa. Kahden ja kolmen päivän sopimukset sisältävät myös valmennuksen, jotka pitää Tyryn yhtiökumppani, ratsuttaja ja valmentaja Kati Paananen.

Jos kokemusten karttuessa huomataankin, ettei ensin valittu hevonen olekaan ratsastajalle sopivin, ratsastaja voi sanoa irti sopimuksen kuukauden ajalla tai voidaan vaihtaa toiseen hevoseen. Vastaavasti hevosten omistajien kannalta tämä on myös hevosta ajatellen tärkeää, jos nähdään, ettei yhteistyö toimi.

Neljä ensimmäistä hevosta on juuri muuttanut Espoon Kartanolta vuokrattuun talliin. Maaliskuun aikana määrä nousee 13:en, kun Paanasen hevosia ja muutama hankittu hevonen muuttavat Espooseen.

Tavoitteena on, että hevosia olisi ensi vuoden alussa 20. Jos niiden ympärille on löydetty sopiva määrä ihmisiä, palvelun pitäisi olla kannattavaa.

Hevoset asuvat pihatossa sen sijaan, että ne ulkoilisivat erillisissä, pienissä tarhoissa.

"Samantapaisia puitteita yhdistettyinä maneesiin ei ole paljon tässä pääkaupunkiseudulla. Hevoset ovat onnellisia ja hyväntuulisia, kun ne ovat laumassa", Tyry painottaa.

Ihmisten hyvinvointia täydentää myös hevosten ympärille syntyvä yhteisö.

Espoon Kartanon alueelta on vuokrattu oma klubitalo, josta löytyvät kaikki tarvittavat palvelut – sisävessa, keittiö, saunat. Mallia tähän on haettu golf-yrityksistä, joista Tyryn aiempi yrittäjäkokemus on kertynyt. Peseytyminen ja ruokailu kierroksen jälkeen pelikaverien kanssa on keskeinen osa golfin kokemusta.

Hevosen ylläpito ei ole tunnetusti halpa harrastus. Jopa kalliina pidetty golf tulee Tyryn mukaan monta kertaa halvemmaksi. Siinä ei ole elävää eläintä, joka voi sairastua tai loukkaantua ja joka vaatii päivittäin rehua ja hoitoa.

"Tämä ei ole missään nimessä halvin tapa harrastaa hevosen kanssa. Mutta pyrimme tekemään siitä parhaan mallin", Tyry sanoo.

"Kun hevosen omistajalle aina jossain vaiheessa uraa sattuu jotain ja tulee esimerkiksi sairastumisen vuoksi eläinlääkärikuluja tai hevoselle pidempi toipumisloma, riski on meillä, ei ratsastajalla."

Pääkaupunkiseuduilla täysihoitopaikka maneesin käytön kanssa maksaa helposti noin tuhat euroa kuussa. Niinpä palvelukonsepti on suunniteltu alkamaan pääkaupungista. Jos se osoittautuu toimivaksi, malli on mahdollista monistaa muuallekin.

Palveluun sisältyy valmennusta Kati Paanasen kanssa. Tähtäimenä onkin, että malli sopisi myös tavoitteellisille nuorille ratsastajille, jotka tähtäävät kehittymiseen kilpailijoina.

"Hyvää kilpahevosta on vaikea löytää ja ne ovat hinnakkaita. Olemme esimerkiksi käyneet Arvi Martikaisen kanssa katsomassa hänelle sopivaa ratsua Unkarista", Tyry kertoo.

Matkalla nähtiin hienoja hevosia, mutta olosuhteet eivät vakuuttaneet. "Paikoissa, joissa kävimme, kasvatettiin suvukkaita hevosia, mutta emme kuitenkaan halua tukea sellaista toimintaa ja hevoset jäivät ostamatta."

Kenttäratsastuksen juniorien Suomen mestarille jatketaan sopivan hevosen etsintää OmaHevonen-palveluun.

Leena Honkajuuri hoitaa Omahevonen.fi- sekä sitä tukevan happyrider.fi -verkkosivuston markkinointia ja viestintää. Malli on tässä mielessä samantapainen kuin Tyryn GoGolfissa, johon kuuluu golfkeskusten lisäksi valmennusta, verkkokauppa ja uutissivusto.

Tavoitteena on luoda hevosten ympärille yhteisö ja myös laajemmin lisätä kiinnostusta hevosten ja erityisesti niiden hyvinvoinnin näkökulmiin.

"Tavoitteemme on kasvattaa hevosten kanssa toimimisen markkinaa, ei kilpailla ratsastuskoulujen kanssa", Honkajuuri sanoo.

Hevosalalla on heidän mielestään potentiaalia, jota ei ole hyödynnetty. Kilpaurheilun lisäksi hevosen kanssa toimiminen ja pelkästään niiden seuraaminen antaa ihmisille henkistä hyvinvointia.

"Jos saadaan erilaisia palveluita ja hevosia houkuttelevammaksi, tämä hyödyttää kaikkia hevosalalla toimivia", Tyry uskoo.

Ratsastuksesta harrastajia on Suomen Ratsastajainliiton arvion mukaan 160 000.

Hevosalalla on yrittäjien mielestä potentiaalia, jota ei ole hyödynnetty. Kaikki ratsastuksesta kiinnostuneet eivät tähtää kilpailemiseen, vaan hevosen kanssa toimiminen ja pelkästään niiden seuraaminen antaa ihmisille tärkeää henkistä hyvinvointia.

Tyry kertoo, että kiinnostusta palveluun on erityisesti sellaisten ihmisten keskuudessa, joilla on aiempaa ratsastuskokemusta ja ehkä myös haave omasta hevosesta. Oma perhe- ja työtilanne voi tehdä sen, että aikaa ja sitoutumista kokonaan omaan hevoseen on vaikea järjestää.

Ensimmäisten mukaan tulleiden ihmisten kokemukset ovat jo osoittaneet hänelle, että toimintamalli on tärkeä.

"Sain viestin yhden hevosemme kanssa ratsastavalta. Hän pohti onnen kyynelissä, tunnistaako hevonen jo hänen askeleensa vai mistä se tietää tämän olevan tulossa. Hevonen lähtee pihatosta heinäkasaltaan vastaan jo ennen kuin ihminen itse on ehtinyt portille tai kutsunut hevosta."

"Viesti loppui: `Olen niin onnellinen, että Tauno on valinnut minut.´"

Hanni Tyry toteaa Tauno seurassaan, että samantapaisia puitteita, joissa on maneesi ja hevosille pihatto, ei juuri ole pääkaupunkiseudulla.

