Toto76-vihje: Korvenheimo kuorii jälleen kermat

Kauden tähänastisia kaksivuotislähtöjä valmennettavillaan täydellisesti dominoinut Timo Korvenheimo on jälleen ratkaisuroolissa. Hänen treenaamansa kiritykki First Class Lady nousee tammojen Kasvattajakruunun suureksi suosikiksi, kun Helsingin IFK:n Raviliiga-ylpeys Mascate Match joutui vetäytymään viivalta pois.

First Class Lady oli jo 20. lokakuuta lähellä arvovoittoa, mutta tuolloin tallikaveri Battle Jack pyyhkäisi lopussa ohi. Virettään First Class Lady viimeisteli latomalla 12,5-vauhdilla ylivoimaykköseksi.

Vaikka Mascate Match jäi pois, on Pekka Korvella kisassa kolmen varsan voimin vankka edustus. Juoksunkulusta on odotettavissa vivahteikas. Vihjerivin varma First Class Lady tuskin ravaa johdossa, vaan iskuasemat löytynevät kärjen läheisyydestä.

Systeemin toinen tukipilari on mahtivireinen Mysteerio. Väsymättömästi vääntävä ori on 2600 metrillä muille sitkeä kanto kaskessa. Vastassa on toinen ponnekas pohjanmaalainen, Menoks, mutta sille marraskuun puolivälissä alkanut kenkäpakko tekee hallaa.

Idea-ankkuria hakevat pysähtyvät miettimään kolmannen kohteen Don Corleone Trotin kohdalla. Ruuna oli viimeksi maanmainio. Vieläkin parempaa saattaa olla tiedossa, kun jykevä menijä saa kisoja koneeseen.

Kyseisessä kohteessa kisaa myös toinen makea merkki. Millstone's Vivid on ollut tuoreimmissa starteissaan erinomainen, vaikka sijoituksista sitä ei pystykään päättelemään.

Yksi kierroksen mielenkiintoisimmista nimistä on ruotsalainen kylmäverivieras Fender. Sille löytyy railakkaita kirittäjiä alusta alkaen, ja voitto vyöllä Suomeen saapuvalle ruunalle on luvassa helteisiä hetkiä.

Viikon väistö

Toto76, lähtö 4: Krampus on vahva junttura, mutta toisinaan kaarrejuoksu kangertaa.

Viikon varma

Toto76, lähtö 6: Mysteerio on noussut huippuiskuun, eikä laukkojakaan ole tullut aikoihin.

Viikon yllättäjä

Toto76, lähtö 3: Don Corleone Trot on kohisevassa nousukunnossa, ja pitkä matka sopii.

Toto76-vihjeet:

Lähtö 1: 1,2,7 (3,5)

Lähtö 2: 2,3,11,6,8,10 (9,7)

Lähtö 3: 1,3,12,11,2,9 (10,6)

Lähtö 4: 4,2,5,1 (10,11)

Lähtö 5: 2,4,1 (6,10)

Lähtö 6: 3 Mysteerio (10,12)

Lähtö 7: 6 First Class Lady (2,4)

1296 riviä x 0,05 euroa = 64,80 euroa

Pelaa MT:n vihjerivi Veikkauksen sivulla tästä linkistä