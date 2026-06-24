Päivän ravit: Tammacupin karsinnat värittävät Vermon iltaa – Pekka Korvella hyviä voittosaumoja Vermossa ajetaan keskiviikkona peräti 12 lähdön iltaravit. Tammacupin karsinnoissa selvitetään hevoset kahden viikon päästä ajettavaan finaaliin. Hopeadivisioonassa on mielenkiintoinen kattaus.

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Pekka Korven tallista kilpailee keskiviikkona kaikkiaan seitsemän hevosta. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Tammacupin karsinnoissa on kaksi sarjamääritystä. Enintään 7 500 euroa ansainneet starttaavat tasoitusajona ajettavaan finaaliin perusmatkalta. Takamatkalaisilla on 20 000 euron raja. Finaalin voittaja palkitaan 8 000 euron ykköspalkinnolla.

Pekka Korpi osallistuu Tammacupiin kolmella hevosella. Smoked Orange ja Go Gaga ovat karsintalähtöjensä suosikkeja. Myös Miss Cashilla on täysin realistiset mahdollisuudet finaaliin.

Lämminveristen hopeadivari on hieno lähtö. Kisaan lähtee suosikkina kovissa lähdöissä kilpaillut Star Photo. Matias Salon tähtihevonen paikkasi Härmän maililla alkulaukkansa hienosti. Keskipitkä matka herättää ehkä jonkinlaisia kysymyksiä.

Suomessa kesäkuun alussa debytoinut Vivillion joutui avauksessaan taivaltamaan johtavan rinnalla, mikä näkyi taukohevosen suorituksessa loppusuoralla. Vermossa tamma juoksee ilman etukenkiä, mikä voi startti alla näkyä suorituksessa positiivisesti.

Double Strike on väkivahva jässikkä, joka valmistautuu heinäkuun alussa odottavaan Suur-Hollola Ajoon. Joni-Petteri Irrin suojatille ei ole taaskaan luvassa helppoa reissua, mutta tämä ruuna ei siitä välitä.

EL Jetpack on viime esitystensä perusteella lähestymässä huippukuntoa. Pekka Korven kovaluokkainen ori on huomioitava ajoissa takarivin lähtöpaikasta huolimatta.

75-päätöksessä nähdään Macao Keeperin, Estelle Travianin ja Royal Lucan välinen mittelö. Steady And Quick ei ole edellä mainittuja perässä, mutta ulkorivin lähtöpaikka hiekoittaa saumoja jonkun verran.

Ruotsin Toto86 ajetaan Vaggerydin kesäradalla. SmålandStayern -lähdön perusmatka on peräti 3654 metriä. Lähdön suosikki on 60 metrin pakilta starttaava Baron Tilly.

David Perssonin treenattava sijoittui Elitloppet-viikonlopun Harpers Hanoverissa toiseksi hurjalla kilometriajalla 12,4. Oslo Grand Prix meni ruunalta pieleen lähtölaukan vuoksi.