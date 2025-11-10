Päivän ravit: Killerillä Tammaderbyn karsinnatRaviviikko avataan Jyväskylässä. Illan ohjelmassa on kymmenen ravilähtöä.
Killerin raviradalla selvitellään tänään Tammaderbyn finalistit. 5-6-vuotiaille suomenhevostammoille suunnattuun kilpailuun ilmaantui viivalle juuri sen verran hevosia, ettei finaalia voida ajaa suoraan.
Ensimmäisessä karsinnassa suursuosikki on tämän vuoden derbykolmonen Henkinen, joka on ollut koko syksyn mainiossa vireessä. Toisessa karsinnassa ottavat yhteen Akvarelli ja Caramiitta.
Tammaderbyn finaali ajetaan niin ikään Jyväskylässä 22. marraskuuta. Suurkilpailun voittajalle on luvassa 15 000 euron ykköspalkinto.
Karsinnat juostaan ravien neljännessä ja viidennessä lähdössä. Illan kuudennesta lähdöstä eteenpäin pelataan illan pääpeli Euronelkku.
Aamun pelijakaumassa Euronelkun pelatuin hevonen on toisen kohteen Comistus, joka on juossut syksyllä kovissa lähdöissä. Maanantaina seura ei hirvitä, ja Saku Mikkolan suojatti on jo suosikki.
Jyväskylän ravit alkavat kello 18.00. Toto4-peli starttaa kello 19.55.
Ruotsin Toto64 ajetaan maanantaina Bollnäsissä. Kolmantena kohteena ravattavassa kylmäverilähdössä pelaajien suursuosikki on Åsrud Jerven. Rikard N Skoglundin odotetaan lähtevän ripeästi liikkeelle ja hallitsevan lähtöä keulasta.
Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 20.30.
