Korhosen, Hakkaraisen ja koko ravi-Suomen toive toteutui: Massimo Hoistin Elitloppet 2.0 Massimo Hoist sai seitsemäntenä hevosena Elitloppet-kutsun. Suomen ykkösravuri starttaa ennen Solvallaa Seinäjoki Racessa sekä Finlandia-Ajossa.

Massimo Hoist valmistautumassa voitokkaaseen Helsinki-ajoon viikko sitten. Kuva: Kaisa Stengård

MT Hevoset | Ravit Riku Niittynen

Lauantaina Solvalla kutsui kaksi hevosta toukokuun lopulla ajettavaan Elitloppetiin. Ensin Ranskan ykkösravuri Idao de Tillard kutsuttiin Elitloppetiin sen voitettua Prix de l’Atlantique -lähdön Enghienissä aiemmin lauantaina hienon esityksen päätteeksi.

Jälkimmäinen kutsu esitettiin tavanomaiseen tapaan lauantain ATG:n livelähetyksessä. Jälkimmäinen kutsu oli poikkeuksellisen paljon suomalaisia koskettava uutinen. Tämän lauantai-illan Elitloppet-kutsu tuli kuin tulikin Suomeen ja Kuopioon.

Massimo Hoist, joka viime vuonna sai kutsun viime hetkellä Euroopan isoimpaan sprintterikisaan, on tänä vuonna kutsuttu numero seitsemän. Valmentaja Jukka Hakkarainen saa kunnon työrauhan suureen koitokseen toukokuun viimeisenä sunnuntaina.

Toukokuun 31. päivä ajettavaan Elitloppetiin kutsutaan 16 valjakkoa. Osallistujat jaetaan kahteen karsintaan. Kummastakin karsinnasta selvittää tiensä finaaliin neljä parasta valjakkoa.

Jukka ja Veera Hakkarainen tyytyväisenä Massimo Hoistin Helsinki-ajon voiton seremonioissa. Kuva: Kaisa Stengård

Siitä alkaa taistelu ikuisesta kunniasta ja finaalin viiden miljoonan kruunun ykköspalkinnosta. Taistelu, jossa on mukana vähintään Euroopan parhaat ravurit, ehkä jopa koko maailman. Kuka tietää, saadaanko esimerkiksi Pohjois-Amerikasta vielä huippuja mukaan peliin?

Uutinen on loistava paitsi Jukka Hakkaraiselle valmentajana ja omistaja Heikki Korhosen perheelle Kuopioon, myös koko raviurheilevalle Suomelle.

Huono se ei ole niille tuhansille suomalaisille ravituristeillekaan, jotka matkustavat paikan päälle Solvallaan.

Paitsi loistava, uutinen oli myös odotettu. Viime vuoden vahvan panoksen, nousun ulkoradan lähtöpaikalta finaaliin ja kuudenneksi siellä, jälkeen odotus uudesta mahdollisuudesta on kuplinut. Oriin kauden kahden ensimmäisen startin esitysten perusteella se on suorastaan roikkunut ilmassa.

Heikki Korhonen (vas.) ja Jukka Hakkarainen ovat mielissään Elitloppet-kutsusta. Kuva: Lari Lievonen

”Tosi hieno juttuhan tämä on”, Jukka Hakkarainen myhäilee.

”Viime vuosi näytti jo, että Massimo Hoist riittää tuollakin ja on hyvä reissumies tuollaisellekin reissulle. Lisäksi on sellainen tunne kauden alun perusteella, että ori voisi olla kehittynyt vielä pykälän viime vuodesta. Sillä on ehkä nopeutta vähän entistä enemmän. Talvi meni myös treenin kannalta hyvin. Jännä paikka tämä on, ilman muuta.”

Massimo Hoistin jatko-ohjelmassa kohti Elitloppetia ei taida olla mitään epäselvää, ellei yllätyksiä tule vastaan.

”No ei. Seinäjoella nähdään viikon päästä, missä mennään ja sitten koitetaan olla hyviä Vermon Finlandia-ajossa kaksi viikkoa siitä. Kovia kisoja, mutta kiva homma, että ne ovat niin optimaalisilla aikaväleillä. Vermosta on sitten kolme viikkoa Solvallaan, mikä on aika hyvä väli.”

”Seinäjoella näkee jo paljon, kun vastassa on Borups Victory muun muassa. Viime vuonna päästiin jo vähän haastamaan sitä, ja katsotaan millä etäisyydellä ollaan siitä ja muista tällä kerralla”, Jukka Hakkarainen päättää.