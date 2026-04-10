Vermon huippuravit käynnistetään suoralla lähetyksellä kello 12.30 – Heikki Korhonen ja Jukka Hakkarainen paljastavat Massimo Hoistin ja Callela Nelsonin iskukyvyn Massimo Hoist loistaa Vermon Toto 75-kierroksen kirkkaana tähtenä ja MT Hevoset avaa komean ravipäivän suoralla, kello 12.30 käynnistyvällä lähetyksellä Vermon raviradalta.

Kuva: Petteri Kivimäki

Mitä kuuluu Massimo Hoistille ja miten oritta valmistetaan kohti kesää. Minkälaisia ajatuksia tiimillä on Elitloppetista ja hevosen koko kilpailukaudesta. Keskustelussa ei unohdeta myöskään Massimo Hoistin kovaa tallikaveria Callela Nelsonia, joka on niin ikään mukana tasokkaassa Helsinki-Ajossa.

Tämä ja paljon muuta on luvassa, kun MT Hevosten päällikkö Laura Ruohola tapaa juuri ravien alla hevosten omistajan Heikki Korhosen sekä valmentaja Jukka Hakkaraisen.

Lähetys MT:n verkkosivuilla käynnistyy lauantaina kello 12.30.

Massimo Hoist loisti myös MT Hevosten vuosikuvastossa ja lehden kansikuvapoikana. Oriin kanssa kuvassa sen lähipiiri Riina Korhonen, Jukka Hakkarainen, Veera Hakkarainen ja Heikki Korhonen. Kuva: Petteri Kivimäki

