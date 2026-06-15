Poikkeuksellinen löydös Karjalan kultalinjalla − ”Vain harva kaivosyhtiö maailmanlaajuisesti yltää vastaaviin tuloksiin” Ukko-esiintymän luoteisjatkeeseen kohdistuneet kairaukset tuottivat johdonmukaisesti paksuja, hyvin kultapitoisia lävistyksiä.

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Endominesin Pampalon kultakaivos sijaitsee Karjalan kultalinjalla Ilomantsissa. Kuva: Jarno Artika

Uutiset | Talous Jukka Koivula

Endomines Finland Oyj raportoi uusia malminetsintätuloksia Ukkolanvaarasta Eteläiseltä kultalinjalta.

”Tulokset ja geologiset havainnot muodostavat kokonaiskuvan lähellä pintaa sijaitsevasta, paksusta ja kultapitoisesta esiintymästä. Saadut tulokset ovat toimialan kärkitasoa ja poikkeuksellisia niin Karjalan kultalinjalla kuin koko Suomessa”, yhtiö tiedottaa.

Löydökset tukevat Endominesin näkemystä Ukkolanvaaran keskeisestä roolista yhtiön tulevassa kasvussa. Yhtiö arvioi, että yksi sen suunnittelemista uusista kaivoksista tulee sijoittumaan Ukkolanvaaraan osana pitkän aikavälin laajentumissuunnitelmaa. Tavoitteena on käynnistää tuotanto alueella noin vuonna 2030.

”Ukko-esiintymän kaltaisia kairaustuloksia ei ole aiemmin raportoitu Karjalan kultalinjalla, mikä korostaa alueen poikkeuksellista potentiaalia.” Kari Vyhtinen

Käynnissä olevan resurssikairausohjelman tulosten perusteella yhtiö vahvistaa näkemystään, että vuonna 2025 löydetyllä Ukkoesiintymällä on maailmanluokan potentiaalia. Tämänkaltaiset kairaustulokset ovat poikkeuksellisia niin Karjalan kultalinjalla kuin koko Suomessa.

Ukko-esiintymän luoteisjatkeeseen kohdistuneet kairaukset tuottivat johdonmukaisesti paksuja, hyvin kultapitoisia lävistyksiä.

“Ukkolanvaarasta saadut tulokset edustavat toimialan huippua, ja vain harva kaivosyhtiö maailmanlaajuisesti yltää vastaaviin tuloksiin. Ukko-esiintymän kaltaisia kairaustuloksia ei ole aiemmin raportoitu Karjalan kultalinjalla, mikä korostaa alueen poikkeuksellista potentiaalia”, yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen kommentoi.