Teemu Pääkkönen pitää kengittämistä taiteena ja jakaa kuumakengityksen ilosanomaa MT Hevosten sunnuntaisessa ohjelmassa MT Hevosten sunnuntain lähetyksen tähti on 28-vuotias iisalmelainen kengittäjä Teemu Pääkkönen.

28-vuotias Teemu Pääkkönen lienee heittämällä ”kengittämissomen” parasta A-ryhmää. Hänet löydät instagramista tunnuksella @loosesaddle. Kuva: Veli Lesell

MT Hevoset | Ohjelmat Laura Ruohola

Teemu Pääkkönen pitää kengittämistä taiteena ja nuori mies kokee olevansa unelma-ammatissaan. Haaveena on päästä näyttämään kengittämistaitoja myös maailmalle, mutta toistaiseksi Pääkkönen on valloittanut vasta Suomen maata.

Pääkkönen osallistuu myös takomiskilpailuihin ja hän voitti muun muassa tänä vuonna Suomen kengitysseppien SM-kilpailuissa kakkosdivarin voiton.

Kuumakengitys on iisalmelaisnuorukaisen erityisalaa ja sitä hän pitää erityisenä valttikorttinaan. Pääkkönen näkee, että juuri kuumakengitys mahdollistaa hänelle pitkän uran erityisesti työergonomiaa ajatellen.

Kirsikkana kakun päällä kolmekymppinen Pääkkönen on ammattilainen myös sosiaalisessa mediassa. Instagramissa SawonKavion omistaja toimii tunnuksella @loosesaddle ja hän haluaa jakaa siellä seuraajilleen intohimonsa kengittämiseen.

Teemu Pääkkösen kanssa hänen elämästään, hevosista, kengittämisen hienouksista ja tulevaisuuden haasteista juttelee sunnuntain ohjelmassa toimittaja Sara Hautamäki.

Ohjelma julkaistaan MT:n sivuilla sunnuntaina kello 11.

Teemu Pääkkönen suhtautuu kengittämiseen taiteena. Kuva: veli lesell

