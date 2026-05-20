Kohtalonhetki Tangen Borkenin Elitkampen-osallistumiselle lähestyy Kahtena viime vuonna Elitkampenin voittaneen Tangen Borkin osallistuminen tämän vuoden Elitkampeniin ratkeaa torstain hiitin perusteella.

Tangen Bork piti Stallonen niukasti takanaan viime vuoden Elitkampenissa. Brenne Borken seuraa taustalla kolmanneksi. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Kylmäveristen Elitkampen on yksi Elitloppet-sunnuntain kohokohdista. Elitkampenissa maksettava miljoonan kruunun ykköspalkinto on suurin yksittäinen kylmäveristen ykköspalkinto.

Suuresta ykköspalkinnosta huolimatta on järjestäjillä tänä vuonna vaikeata houkutella parhaita kylmäverisiä ja suomenhevosia paikan päälle. Hevosurheilulehti kertoi maanantaina V.G. Voiton jättävän kilpailun väliin. Aiemmin Öystein Tjomsland oli kertonut ME-ori Brenne Borkenin olevan huoltotauolla, eikä starttaa Solvallassa toukokuun viimeisenä sunnuntaina.

Kisan kahtena viime vuonna voittaneen Tangen Borkin osallistuminen on edelleen epävarmaa. Oriin vakio-ohjastaja Tom Erik Solberg kertoi MT Hevosille Tangen Borkin mahdollisesti avaavan kautensa suoraan Elitkampenista. Oriin valmentaja Öystein Tjomsland tekee Solbergin mukaan päätöksen tällä viikolla asiasta.

Öystein Tjomsland ja Tom Erik Solberg juhlimassa viime vuoden Elitkampen-voittoa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Norjalaisen Trav og Galopp Nyttin mukaan Tangen Borkin osallistumisesta Elitkampeniin ei ole vielä tehty lopullista päätöstä. Öystein Tjomsland toteaa artikkelissa oriin juoksevan reippaamman harjoituksen torstaina. Vasta sen jälkeen tehdään lopullinen päätös mahdollisesta Solvallan matkasta.

”Tangen Bork toimii myös siitosoriina, joten tasapainoilemme valmennuksen ja tammanomistajien palvelemisen välillä. Jos ori vaikuttaa oikein hyvälle torstain hiitissä, ei Elitkampen ole täysin poissuljettua. Mutta hevosen pitää olla todellisessa huippukunnossa, mikäli suuntaisimme Solvallaan reilun viikon kuluttua”, toteaa Öystein Tjomland Trav og Galopp Nyttille.

Elitkampenissa starttaa yhteensä 10 valjakkoa. Karsintojen perusteella paikkansa miljoonakisaan ovat lunastaneet B.W.Sture (Ruotsi), Grisle Tore G.L. (Norja) sekä Stallone. Tämän lisäksi Solvalla jakaa yhden villin kortin jokaisen kylmäverimaan edustajalle. Loput neljä paikkaa täytetään karsintapisteiden perusteella.

Ainoa julkistettu villi kortti tähän mennessä on ruotsalaiselle kylmäveriselle Oppgårdsdrängenille jaettu paikka.

Elitkampenin lähtölista valmistuu sunnuntai-iltana.