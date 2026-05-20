Päivän ravit: Vermon finaaleissa kova tasoKeskiviikkoisissa Vermon raveissa kilpaillaan kaksi divisioonafinaalia, joissa on mukana hurjaluokkaisia hevosia. Kisoissa on muutenkin vahva lauantairavien leima tasonsa puolesta.
Pronssidivisioonafinaalissa kohtaavat muun muassa Stoneisle Vertigo, Unica S.L.M, Extrema, Greenboro Zet ja Com Rolf. Hevosten kova luokka tietää totoajille haasteita, sillä päivän kunto ja juoksun onnistuminen tulevat olemaan tulojärjestyksessä ratkaisevia tekijöitä.
Haastajadivisioonafinaalin osanottajaluettelo on myös maireaa luettavaa. Drogon, Donna Barosso, Black Crystal, Mint Match, Estelle Travian sekä Popeye Tooma pitävät huolta siitä, että voittajalta vaaditaan keskiviikkona kovaa suoritusta.
Iltaan kuuluu vielä kovatasoinen keskipitkän matkan lämpöisten ryhmä, jossa Macao Keeperillä on vastassa esimerkiksi El Cheapo ja Knight Rider Hoss.
Suomenhevosten kovimmassa ryhmässä on muutama äärimmäisen hyvävireinen menijä. Karlas on tuoreilla näytöillään suosikki, mutta myös ainakin Soketti sekä Pastori ovat vahvasti mukana voiton tavoittelussa.
Illan ahkerin ohjastaja on ajajaliigaa suvereenisti johtava Santtu Raitala, jolla on kahdeksan ohjastustehtävää. Seitsemän lähdön urakan tekevät Olli Koivunen, Tommi Kylliäinen, Jarmo Saarela sekä Hannu Torvinen.
Illan kiireisin valmentaja on viidellä hevosellaan Harri Koivunen, jonka tallikommentit voi keskiviikkona lukea MT Hevosista.
Ruotsissa ravataan illalla Solvallassa ja Bergsåkerissa. Solvallan kovimmassa sarjassa hakee korealle tulosrivilleen jatkoa Timo Nurmoksen valmentama Erik the Phantom. Kovimmista vastustajista Bright Starilla ja Västerbo Excitingilla on vuorossa kauden kolmannet startit, joten molemmilla parannuspotentiaalia.
Daniel Redénin valmentama Bright Star ei ole tämän vuoden starteissaan vielä saanut itsestään irti odotettuja tehoja, mutta treenarin kommentit antavat odottaa tällä kertaa terävämpää suoritusta.
