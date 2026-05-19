Massimo Hoist ei kilpaile Elitloppetissa: ”Ei kannata ajaa hevosta pilalle” Suomalaistoivo Massimo Hoist ei starttaa puolentoista viikon päästä ajettavassa Elitloppetissa. Asiasta uutisoi Solvallan ravirata.

Jaa Kuuntele

Massimo Hoist ja Hannu Torvinen eivät kilpaile Elitloppetissa. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Solvallan raviradan uutisen mukaan valmentaja Jukka Hakkarainen on tiistaina ilmoittanut, että Massimo Hoist ei terveydentilansa johdosta osallistu Elitloppetiin.

Massimo Hoist aloitti kautensa kahdella hienolla ykkössijalla, mutta Seinäjoki Racessa ja Finlandia-ajossa hevonen ei ole ollut huipputasollaan. Seinäjoen kisan aikaan hevonen oli kipeä, eikä se vielä Vermossakaan pystynyt parhaaseen suoritukseensa.

”Finlandia-ajoon veriarvot jo paranivat, mutta sen jälkeen otettiin uusia testejä ja ne olivat taas laskeneet”, Jukka Hakkarainen kertoo MT Hevosille.

”Massimo Hoist menee aina rehdisti, eikä puolitehoisella hevosella ole mitään järkeä kilpailla. Ei ajeta hevosta pilalle. Tähdätään Suur-Hollolaa kohti.”

Viime vuonna Massimo Hoist oli Elitloppetin kuudes.

Linkki Solvallan uutiseen.

Juttua päivitetty 19.5. kello 15.46: lisätty Jukka Hakkaraisen kommentit.