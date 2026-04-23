Betting Pacer revanssin hakuun Vermoon Björn Goopin Betting Pacer on seitsemäs Finlandia-kutsun saanut osallistuja. Viime vuonna nyt yhdeksänvuotias tamma sijoittui kisassa toiseksi.

Jaa Kuuntele

Björn Goopin valmentama Betting Pacer on ansainnut urallaan jo yli viisi miljoonaa kruunua. Ennätys on hieno 09,0a. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Reilun kahden viikon kuluttua ravattavan Finlandia-ajon osallistujalista sai mielenkiintoisen lisän Ruotsista. Viime vuonna kisassa toiseksi sijoittunut Björn Goopin Betting Pacer saapuu Vermoon revanssinhakuun.

Yhdeksänvuotias tamma on kilpaillut kuluvalla kaudella hyvällä menestyksellä. Viidestä startista neljä on päättynyt kahden parhaan joukkoon. Viimeksi Jägersrossa Betting Pacer kiri vauhdikkaasti toiseksi Seinäjoki Racessa mukana olevan Olly Hålerydin jälkeen.

"Betting Pacer tuntuu todella hyvältä. Tamma teki huippujuoksun viimeksi Jägersrossa", Björn Goop kehuu Vermon tiedotteessa.

Betting Pacer (5) hävisi niukasi ulkoa kirineelle Daniel Wäjerstenin Mellby Jinxille viime vuoden Finlandia-Ajossa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Urallaan yli viisi miljoonaa kruunua ansainnut Betting Pacer viimeistelee Finlandia-virettään lauantaina Örebron T85-kierroksella.

"Örebrohon tuli ikävä kyllä lähtörata kahdeksan. Ajamme siellä kengät jalassa ja säästetään kaikki kiriruuti Finlandiaan”, Björn Goop toteaa.

Finlandia-viikonloppu ravataan Vermossa 9.-10. toukokuuta. 100 000 euron ykköspalkinnolla ajettava Finlandia-ajo on sunnuntain ohjelmassa. Mailin matkan kisaan kutsutaan yhteensä 10 hevosta. Lähtölista valmistuu maanantaina 4. toukokuuta.