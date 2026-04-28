Viherpesua hillitsevä laki voimaan syksyllä – kieltää epämääräiset ”vihreä” ja ”bio” -merkinnät Lakiuudistus auttaa kuluttajia erottamaan aidot ympäristöteot vilpillisestä viherpesusta.

Uusien sääntöjen tavoitteena on auttaa kuluttajia erottamaan aidot ympäristöteot viherpesusta ja vahvistaa ympäristövastuullisten yritysten kilpailukykyä. Kuva: Timo Filpus

Katja Lamminen

Epämääräiset vastuullisuusväittämät ja yritysten omat, katteettomat kestävyysmerkinnät pakkausten kyljissä hämäävät kuluttajia ja tuovat kilpailuetua huijareille.

Selvityksissä jopa puolet tuotteiden ympäristöväitteistä on todettu harhaanjohtaviksi. Ongelmaan on luvassa helpotusta, kun uudistuva kuluttajansuojalaki puuttuu viherpesuun. Asiasta tiedottaa Ympäristömerkintä, joka hallinnoi Suomessa Joutsenmerkkiä ja EU-ympäristömerkkiä.

Jatkossa mainoksissa ja pakkauksissa esitettyjen ympäristöväittämien, kuten ”vihreä” tai ”ympäristöystävällinen” vaikutukset ympäristöön on pystyttävä todistamaan koko tuotteen tai palvelun osalta.

Samalla ympäristömerkintöjen määrä vähenee, kun vain riippumattomat sertifikaatit ja viranomaisen vahvistamat pakkausmerkinnät sallitaan.

Lain hyväksymät sertifiointijärjestelmät Suomessa ovat ISO 14024 -standardin mukaiset viralliset ympäristömerkit, Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki.

Jatkossa yritykset eivät voi mainostaa tuotteidensa olevan hiilineutraaleja tai tavanomaista vähäpäästöisempiä, jos väite perustuu kasvihuonekaasujen kompensointiin.

EU:ssa vuonna 2024 hyväksytty vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivin vaatimukset astuvat voimaan Suomen kuluttajansuojalaissa 27. syyskuuta 2026.