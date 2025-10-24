Hevonen kuoli Forssan raveissa Forssan ravien koelähtöön osallistunut suomenhevosravuri menehtyi kesken suorituksensa.

Jaa Kuuntele

Hevosten kuolemat raveissa johtuvat useimmiten äkillisistä sydänongelmista. Kuvituskuva. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Forssan Pilvenmäen perjantairavit käynnistyivät ikävällä tavalla, kun ravien koelähtöön osallistunut suomenhevosravuri Villiäinen menehtyi.

Tilanteesta seurasi kolari, kun takaa tullut valjakko törmäsi Villiäisen valjakkoon. Tilanteessa kaksi ohjastajaa lensi radan pintaan.

Pilvenmäen raviradan tiedotteen mukaan ohjastajat poistuivat radalta omin jaloin. Villiäisen ohjastaja Tino Paldan satutti itseään tilanteessa niin, että ei ohjasta illan raveissa. MT:n tietojen mukaan Paldan loukkasi tilanteessa jalkansa.

Villiäinen oli 14-vuotias ruuna, joka oli kilpaillut uransa aikana 78 kertaa.

Tänä vuonna Suomen raveissa on menehtynyt poikkeuksellisen monta hevosta.

Ennen Forssan tapahtumia raveissa oli tänä vuonna kuollut neljä hevosta äkilliseen sairauskohtaukseen ja yksi oli jouduttu lopettamaan kesken kilpailun tulleen jalkavamman takia.

Lisäksi alkuvuodesta yksi ravuri jouduttiin lopettamaan sen loukattua päänsä tallialueella kaatuessaan.