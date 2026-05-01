Viikonlopun ravit: Oulun Number One lauantain huipentumaViikonloppu alkaa Vapun juhlimisella. Kotimaan ravikartalla edetään Joensuusta Oulun kautta Lappeenrantaan. Oulussa on viikon pääravit, jossa ratkotaan myös Toto75.
Perjantai 1. toukokuuta
Joensuussa ajetaan jo perinteeksi muodostuneet vappuravit. Iltapäivän aikana vappua juhlistetaan 11 lähdön verran.
Kriteriumin finaalissa viime syksynä nähty Vipinän Vihellys palaa radoille Joensuussa. Viisivuotiaaksi kääntynyt ori on pitänyt talvitaukoa lähes puolen vuoden verran. Heikki Mikkosen valmennettava kärsi viime kaudella laukkaherkkyydestä, mutta osoitti myös runsaita vauhtivarojaan.
Toto5-pelin päätöskohteessa tulee luottoa keräämään How Match. Markus Porokan suojatti on ollut alkuvuoden erinomaisessa vireessä, mistä kertovat kymmenestä kilpailusta napatut viisi voittoa ja kaksi kakkossijaa.
Ruotsin puolella kannattaa Rättvikin iltaraveista poimia esiin Allegiant. Daniel Redénin hirmuluokkainen jenkkituonti vakuutti kauden avauksessaan siinä määrin, että sai jo ajoissa kutsun tämän kevään Elitloppetiin. Redénin tallin Xanthis Harvey tuskin kamppailee tallikaverinsa kanssa alussa keuloista.
Lauantai 2. toukokuuta
Oulun Number One juostaan 1620 metrin ryhmäajona. Lähdössä on kosolti mielenkiintoa, sillä se on samalla Imperatorin debyytti Hanna Lepistön käsistä. Imperatorin kuulumisia voi lukea MT Hevosista.
Haastetta tuo sisäpuolelta starttaava Pekka Korven Corazon Combo, joka on noussut kevään tullen hienoon iskuun. Nopeana avaajana tunnettu Callela Nelson kärsii takarivin paikasta. Hannu Torvinen joutuu punomaan uusia juonia menestyäkseen Oulun kisassa.
Oulussa on jaossa kuningatarkilpailuun oikeuttavia pisteitä. Suomenhevostammojen tasoitusajoon on saatu täydet 16 hevosta mukaan. Viime vuoden kuningatarkisan osallistujista mukana ovat Varjosi ja Varjohehku.
Oulun Toto75-pelissä on jaossa 75 000 euron jackpot. TotoTV-studiossa ovat Marinka Salminen ja Eemeli Hernesaho. Varikolla häärii Juuso Väyrynen.
Uumajassa on jaossa paikkoja Paralympiatravetiin. Kultadivisioonalähdössä ovat mukana muun muassa Mellby Jinx, Castor the Star sekä kautensa avaava Double Deceiver.
Suomesta Umåkeriin matkaavat Antti Ala-Rantala ja Hannu Hietanen. Ala-Rantalalta starttaavat Ullabella sekä Smedheim Braut. Hietaselta tositoimissa on Karlas. Hannu Hietasen haastattelun voi lukea viikonloppuna MT Hevosista.
Sunnuntai 3. toukokuuta
Raviviikko laitetaan pakettiin Lappeenrannassa. Lämminveristen avoimessa sarjassa on mukana aikansa ikäluokkatähti God Hyperion. Timo Korvenheimon valmennettavalla on alla positiivinen startti Jokimaalta. Uusi tuleminen voi hyvinkin saada jatkoa Lappeessa.
Ruotsissa pelataan sunnuntain tapaan Toto75-peliä. Pelissä on noin 281 000 euron jackpot, mikä saa ainakin kuumimpiin ravipelaajiin liikettä.
