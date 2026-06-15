”Emme voi seistä tumput suorina, kun thermacellit tekevät tuhoaan” − vihreä poliitikko vaatii suositun karkottimen käytön rajoittamista

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Pölyttäjähyönteisten ja kasvien yhteistoiminta on välttämätöntä maailman ruokaturvalle. Kuvituskuva. Kuva: Heikki Willamo

Kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr.) vaatii pölyttäjiä häiritsevien hyönteismyrkkyjen rajoittamista. Hyrkkö perustelee vaatimustaan tuoreella kotimaisella tutkimustuloksella, jonka mukaan jopa lyhytkestoinen altistuminen Thermacell-laitteiden sisältämälle pralletriini-hermomyrkylle vaikutti merkittävästi kimalaisten kykyyn löytää takaisin pesälle.

”Me ihmiset olemme täysin riippuvaisia pölyttäjistä ja niiden määrä on jo nyt romahtanut. Mehiläisten, kimalaisten ja perhosten katoaminen on merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle ja esimerkiksi maataloudelle”, Hyrkkö toteaa tiedotteessaan.

”Emme voi seisoa tumput suorina tekemättä mitään, kun kaiken maailman thermacellit tekevät tuhoaan. Pölyttäjäkatoa ei ole varaa kiihdyttää.”

”Me ihmiset olemme täysin riippuvaisia pölyttäjistä ja niiden määrä on jo nyt romahtanut.” Saara Hyrkkö

Thermacell-karkottimien teho perustuu pralletriini-nimisen hermomyrkyn höyrystymiseen.

” Laitteen levittämä myrkky ei valikoi kohdettaan, vaan vaikuttaa kaikkiin vaikutuspiiriinsä osuviin hyönteisiin, mukaan lukien pölyttäjiin”, Hyrkkö muistuttaa.

Saara Hyrkkö on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen Petteri Orpon (kok.) hallitukselle. Kirjallisessa kysymyksessään hän kysyy, miten hallitus aikoo pysäyttää pölyttäjien määrän ja monimuotoisuuden vähenemisen ja parantaa pölyttäjien elinolosuhteita. Lisäksi siinä tiedustellaan, ryhtyykö hallitus toimiin häiritsevää hermomyrkkyä levittävien hyönteiskarkoittimien käytön, markkinoinnin ja myynnin rajoittamiseksi.

Tutkimus: Thermacellin hyönteismyrkky eksytti kimalaiset – eivät löytäneet pesiään