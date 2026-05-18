Puisia pesualtaita valmistava Woodio hakeutuu konkurssiinMaksukyvyttömäksi ajautunut Woodio valmistaa tehtaallaan Lahdessa kylpyhuonekalusteita puuhakkeen ja hartsin sekoitteesta.
Palkittu ja mediassa hehkutettu puukomposiittikalusteiden valmistaja Woodio hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisteristä löytyvä hakemus on lähetetty Helsingin käräjäoikeuteen perjantaina 15.5.
Woodio valmistaa tehtaallaan Lahdessa puuhakkeen ja hartsin sekoitusmassasta pesualtaita, wc-istuimia, kylpyammeita sekä erilaisia allastasoja kylpyhuoneisiin ja keittiöihin.
Viime marraskuussa Woodio palkittiin ekologisista kylpyhuonekalusteistaan Metsä360-tunnustuspalkinnolla.
Konkurssin uutisoi Kauppalehti.
