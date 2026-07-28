TS: Luonnonsuojelijat epäilevät, että susia houkutellaan haaskoilla pihoille – Riistapäällikkö: "Täyttä salaliittoteoriaa" Metsästäjien asettamat pienpetohaaskat ovat nostattaneet keskustelua siitä, houkuttelevatko ne myös suurpetoja pihapiireihin.

Jaa Kuuntele

Supikoira on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Kuva: Hannu Huttu

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Metsästäjien asettamat haaskat houkuttelevat Liedossa susia lähemmäs asutusta, väittää luonnonsuojelijana tunnetuksi tullut Tiina Kuusisto. Hän esittelee Turun Sanomien artikkelissa erilaisia haaskoja, ja sitä miten miten ne on asetettu lähelle asutusta. Kuusisto arvelee, että pihojen lähelle asetettujen haaskojen avulla voitaisiin saada poikkeuslupia herkemmin susien poistamiseen.

Aiheesta uutisoi jo aikaisemmin Auranmaan Viikkolehti ja myöhemmin myös Helsingin Sanomat.

Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen riistapäällikkö Jörgen Hermansson pitää Kuusiston väitteitä virheellisinä.

”Se, että metsästysseuroilla ja riistakeskuksella olisi jonkinlainen yhteinen agenda tai juoni siitä, että sudet saataisiin lähemmäksi ihmisiä, on täyttä salaliittoteoriaa.”

Myös alueella toimivat metsästysseurat sanovat, ettei haaskoilla ole tarkoitus houkutella susia. Saukonojan Hirvimiesten puheenjohtaja Juhan Heinonen kertoo, että haaskoja käytetään lähinnä supikoirien pyyntiin.

Supikoirien vahtimismetsästyksessä supikoira houkutellaan ennalta valmistellulle haaskalle siten, että metsästäjä voi ampua supikoiran vahtimispaikastaan.

”En usko, että haaskat aiheuttaisivat lisääntyneitä susihavaintoja. Kyllä susi tulee lähelle ihmistä ihan elävän ravinnon perässä, ei sitä tänne tarvitse erikseen houkutella.”

Luonnonvarakeskuksen eläköitynyt suurpetoprofessori Ilpo Kojolan mukaan susi voi turvautua haaskaan, jos saalistettavaa ravintoa ei ole saatavilla. Hän pitää riskinä, että sudet tottuvat ihmiseen, jos ravintokohde on jatkuvasti ihmisten lähellä.

”Toisaalta susien on joka tapauksessa totuttava ihmisiin, jos ne elävät Liedossa”, Kojola toteaa TS:n jutussa.

Turun Sanomat: Luonnonsuojelija uskoo, että susia houkutellaan Liedossa tahallaan pihoille – näin vastaavat metsästäjät ja susitutkija