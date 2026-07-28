Päivän ravit: Oulussa iltaravit, Ruotsissa jaetaan suuret setelitTiistaina kotimaan ravit ajetaan Oulussa. Ruotsin puolella Jägersron kovatasoiset ravit huipentuvat Hugo Åbergs Memorialiin.
Oulussa ravataan yhdeksän lähdön verran. T5-pelin avaavassa tammasarjassa suosikkina on Oulun ja Ylivieskan raviratojen suurkimpan omistama Lykke Li Hoss. Lahjakas tamma pääsi aloittamaan nelivuotiskautensa vasta heinäkuun alussa. Eija Sorviston valmentama lupaus on tehnyt kauden molemmissa starteissaan sitkeät kirit.
Kauden kolmannessa startissa on parannuspotentiaalia, ja vajaassa tasoitusajossa ei juoksupaikkakaan tule todennäköisesti olemaan aivan toivoton, vaikka tamma takamatkalta starttaakin. Paalulta kovan vastuksen tulee antamaan Rock No Doc, joka tähtää voltin ykköseltä keulaan.
Lämminveristen kovimmassa sarjassa suosikkeja ovat Miking, Goosebumps, tuntuvasti tauluaan parempi Wingait Leif sekä Trailblazer. Goosebumpsin omistaja-valmentaja Teija Särkelä kertoo tiistain MT Hevosissa, mikä on paljon starttaavan oriin jaksamisen salaisuus.
Jägersrossa on tiistaina kovat karkelot. Suomen aikaa iltakymmeneltä lähtee liikkeelle Hugo Åbergs Memorial, jonka ykköspalkinnosta 1 609 000 kruunusta voi päätellä juostavan matkan.
Kisan suosikki on Elitloppetissa keväällä hurjastellut Allegiant. Daniel Redénin supertamma ampaisee liikkeelle ykkösradalta, mistä sen odotetaan pitävän johtopaikan.
Allegiant palasi radoille kuun puolivälissä Eskilstunassa, missä se voitti täyden matkan kisan keulasta. Örjan Kihlströmin ohjastama Allegiant sai kirivaiheessa haasteen Maharashalta, mutta irtosi loppusuoralla selvään voittoon.
Tiistain suurlähdön haastajista kovin on Daniel Wäjerstenin valmentama Mellby Jinx. Tiistaina MT Hevosista voi lukea päälähtöön osallistuvan Barack Facen valmentajan Lutfi Kolgjinin mietteitä.
Kolmivuotiaiden Breeders Course -finaaleissa sekä tammoille että oriille ja ruunille on luvassa 500 000 kruunun ykköspalkinnot. Molemmissa lähdöissä saadaan hieno katsaus eurooppalaisiin ikäluokkahevosiin.
Huippuillan ohjelmistossa on myös nelivuotiaiden Prix Cagnes-sur-Mer sekä Summer Meeting Stayer -lähtö, joka ajetaan 3140 metrin tasoitusajona. Örjan Kihlströmin ohjastama suosikki Kentucky River yrittää ottaa neljänkympin pakilta kiinni paalulta starttaavan Mr Carnationin.Artikkelin aiheet
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