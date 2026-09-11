Viikonlopun ravit: Forssan Tammavaltikka on kahden päivän koitosForssan kaksipäiväiset Tammavaltikka-ravit huipentavat raviviikon. Lauantaina kisataan myös Pilvenmäen Ponnahduslaudan finaali.
Perjantai 11. syyskuuta
Forssan kaksipäiväisten ravien avausiltana pelataan Toto75-peliä. Viime viikolla Oulun perjantaisessa 75-pelissä vaihto jäi noin 67 000 euroon. Kotimaassa kolme 75-peliä samalla viikolla ei ole välttämättä toimiva ratkaisu.
Viikonlopun raviurheilullinen jalokivi on Tammavaltikka. Kisa ajetaan kahtena ryhmäajona. Perjantaina ohjelmassa on 1640 metrin pyrähdys. Kisan toinen erä, 2640 metrin ryhmäajo ajetaan lauantaina.
Kilpailu on etukäteen todella mielenkiintoinen, eikä selkeää ennakkosuosikkia ole helppo nimetä. Hanna Lepistön tallista on kisaan kova kolmikko. Ete Jetin, Ginzan ja Drogonin Tammavaltikkaan tuova Lepistö kieltäytyi kommentoimasta hevostensa kuulumisia MT Hevosille.
Oman mausteensa soppaan tuovat Dimitri Hedmanin Amanda Evo, Jarno Kauhasen Unica S.L.M. ja Elina Laakkosen EL Nightwish.
Solvallassa ravataan perjantaina Breeders’ Crown -lähtöjä. Omat lähtönsä on kolmi- ja nelivuotiaille tammoille sekä oriille ja ruunille.
Lauantai 12. syyskuuta
Forssassa on vuorossa kaksipäiväisten Tammavaltikka-ravien toinen päivä. Pääkisan jälkimmäisen matkan lisäksi iltapäivässä on hyvätasoisia ravilähtöjä.
Pilvenmäen Ponnahduslaudan finaali ajetaan 2140 metrin tasoitusajona. Kymppitonnin ykköspalkintoa tavoittelee 16 laadukasta uransa alkuvaiheessa olevaa valjakkoa.
Kylmäveristen Allan Korven muistoajossa suosikit Morison ja Wertti on arvottu takarivin paikoille. Kultadivisioonaan tekee ensipiston Heikki Hoffrenin Häijymies. Uljas Suomalainen osoitti viime viikolla Killerillä, että Kuninkuusraveissa ilmaantuneet terveyshuolet ovat takana päin.
Pronssidivisioonassa ottavat yhteen muun muassa Grand Circuit, Our Brodde, Coconut Match ja Stoneisle Vertigo. Mukana on myös Where’s The Party, jonka valmentaja Niko Huuskola kertoo kuulumisistaan viikonloppuna MT Hevosissa.
Forssan lauantaina päivystää myös TotoTV:n studio, jossa tietoa ja viihdettä tarjoavat Nelly Korpikoski ja Ami Laaksonen. Juha Jokinen on varikolla haastattelijana.
Tammavaltikan ratkettua huomio kääntyy Rovaniemelle, jossa ravataan kunnon saunaravit. Kello 18.00 alkaen ohjelmassa on yhdeksän ravilähtöä.
Viikon Toto85 -kierros ratkotaan Hagmyrenissa. Kultadivisioonassa ottavat yhteen muun muassa Before Takoff, Lando Mearas, Mellby Joker ja Jerka Sting.
Sunnuntai 13. syyskuuta
Sunnuntaina ravataan Lahden Jokimaalla. Iltapäivän ohjelmassa ovat kolmivuotiaiden lämminveristen Tie Suur-Hollolaan -karsinta sekä Lady-liigan karsinta. Iltapäivän ravit alkavat kello 13.00.
Hankasalmella ravataan paikallisravit. Kisoihin kolmivuotiaan Villisisun tuovan Pauli Raivion haastattelun voi lukea sunnuntaina MT Hevosissa.
Sunnuntaina Norjassa on suuri ravipäivä, sillä Bjerkessä ajetaan nelivuotiaiden kylmäveristen Derby ja kolmivuotiaiden lämminveristen Kriterium.
Kriteriumissa suursuosikki on Kaprizov. Geir Vegard Gundersenin suojatti tulee pääkisaan kuuden voiton putkessa, ja on ollut uransa alkumetreillä hyvin vakuuttava.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat