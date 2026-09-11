Työntekijä joutui hirvittävään tilanteeseen kartonkitehtaalla ‒ jalka pusertui käynnissä olevaan konelinjaanPohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Lieksassa toimivan Pankakoski Mill Oy:n työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoon ja tehtaanjohtajan ja tuotantopäällikön sakkorangaistuksiin.
Lieksassa sijaitsevan Pankakoski Mill oy:n kartonkitehtaalla tapahtui vakava työtapaturma marraskuussa 2024. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 10.9.2026 yrityksen sekä tehtaanjohtajan ja tuotantopäällikön työturvallisuusrikoksesta, kerrotaan Lupa- ja valvontaviraston tiedotteessa.
Arkkileikkurilla ollut leikkurinhoitaja oli mennyt linjalle irrottamaan jumittuneita arkkeja. Hän oli epähuomiossa astunut linjan liikkuvalle kuljettimelle, jolloin hänen jalkansa oli jäänyt linjalla olevan telan ja linjalla liikkuvan kuljetinhihnan väliin. Hänelle tuli tapaturmasta luunmurtumia.
Syytteessä olleet tehtaanjohtaja ja tuotantopäällikkö ja heidän asianajajansa vetosivat käräjillä muun muassa siihen, että koneesta oli laadittu kirjallinen työnopastusohje, jossa kiellettiin ruuhkan purkaminen linjan ollessa käynnissä. Työntekijä oli allekirjoittanut ohjeen.
Oikeus totesi, että työnantajalla olisi ollut työntekijöille annetun kiellon sijaan velvollisuus suojata kone teknisillä suojauksilla niin, että työntekijät eivät pääse koneen vaarakohtiin koneen ollessa käynnissä.
Käräjäoikeus tuomitsi tehtaanjohtajan ja tuotantopäällikön työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta molemmat 25 päiväsakkoon, josta tehtaanjohtajalle tulee maksettavaa 3 755 euroa ja tuotantopäällikölle 3 580 euroa. Yritys tuomittiin 40 000 euron yhteisösakkoon.
Tuomio ei ole lainvoimainen.
Lähes täysin vastaava tapaus nähtiin käräjillä viime viikolla.
Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Sharpcell oy:n ja sen toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta tapaturmassa, jossa työntekijä loukkaantui puhdistaessaan käynnissä ollutta paperikonetta.
Myös tässä tapauksessa yhtiö vetosi siihen, ettei työntekijä ollut noudattanut turvallisuusohjeita. Oikeus kuitenkin totesi, että työnantajan on varauduttava myös työntekijöiden ohjeidenvastaiseen toimintaan.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat