Yllätyksen järjesti Jorinna (Virijori), joka rutisti voittajaksi johtavan rinnalta. Tuomas Pakkanen ajoi kasiradalta startanneella Jorinnalla alussa eteenpäin ja jäi ilman vetoapua, kun Volsuliina (Jokivarren Kunkku) eteni puolitoista kierrosta ennen maalia johtoon ohi alkumatkan keulassa olleen suosikki Viksun Cikan (Costello).

Jorinna sai hyvissä ajoin otteen keulahevosesta ja piti niukkaan, mutta hallittuun voittoon ennen kolmannesta ulkoa hyvin kirinyttä Taraa (Välähdys). Volsuliina oli kolmas ennen Viksun Cikkaa, joka nousi lopussa toiselle radalle ja pääsi etenemään neljänneksi eli viimeiselle finaalipaikalle, vaikka ei saanutkaan Jorinnan takana kunnolla kiritilaa.

”Tiivis kisa, mutta hyvin hevonen piti vauhtinsa ja voitti lopulta ihan varmasti”, Tuomas Pakkanen kuvaili Jorinnan menoa voittajahaastattelussa.

Jorinna on kuopiolaisten Tiina ja Jorma Naumasen oma kasvatti. Sen isä on Naumasten elämän hevonen Virijori, joka oli aikanaan kuninkuuskisan kakkonen. Virijorista jäi yhteensä vain 12 jälkeläistä.

Jorma Naumanen kertoi yllättyneensä, että Jorinna oli johtavan rinnalta niin hyvä. Naumanen oletti viime sunnuntain startin auttaneen tammaa, jolle tehtiin Lappeenrantaan varustemuutoksia.

”Olen itse mielessäni ajatellut, että tämä on hyvä hevonen, kun kaikki loksahtaa paikalleen. Kotona se on tuntunut tosi hyvältä”, Naumanen kertoi voittajahaastattelussa.

Finaalia Naumanen odottaa jalat maassa.

”Vastushan on kova. Meille on voitto, kun päästään finaaliin. Tamma itse kertoo, mitä hän on.”

Jorinnan voittoaika oli 29,0a.

Ensimmäisen karsinnan vei Kuninkuusraveissa Pikkukuningatar-lähdön voittanut Kiriliina (Patrikin Muisto). Henri Bollström ajoi Santeri bsuojatilla heti keulaan, mistä Kiriliina hallitsi todella varmoin ottein ajalla 29,7a.

Johtavan takana juossut Soman Rincessa (Caijus) oli toinen ennen Beemiä (Tähen Toivomus) ja viimeisen finaalipaikan vienyttä Simputtajaa (Evartti).

Henri Bollström oli voittajahaastattelussa erityisen tyytyväinen siihen, kuinka rauhallinen Kiriliina oli keulassa. Hän kertoi tamman korvat avatun sen uran aikana vain kerran, voitokkaassa Pikkukuningatar-kisassa.

”Ei tarvinnut kuin pikkuisen irrottaa”, Bollström kiitteli Kiriliinan karsintavoittoa voittajahaastattelussa.

Yhtä suoraviivaisesti omansa otti toisen karsinnan suuri suosikki Ceepra (Costello), jolla Iikka Nurmonen päräytti heti pitävään keulaan. 25,5-lopetuksen jälkeen suursuosikki hallitsi ajalla 28,6a.

Toiseksi kiri K.P. Helka (Fiiling) niukasti ennen Kopran Telleä (caijus). Neljäntenä jatkoon meni Välähdyksen Salama (Välähdys).

Ceepra on viime kaudesta asti ollut ikäluokan kärkikaartin tammoja, vaikka suurkilpailuvoitot vielä puuttuvatkin. Sillä on kahdesta viime startistaan niukat kakkossijat Varsakunkusta ja Pikkukuningattaresta.

”Oikein helpporavinen, jaksava ja nopea”, Iikka Nurmonen kiitteli Ceepraa voittajahaastattelussa.

Ceepran omistavat Odd Trot Team ja Sensation Farm ou. Omistajien edustaja Arto Iivanainen lähetti voittajahaastattelussa terveisiä valmentaja Antti Tupamäelle ja hoitaja Heidi Nurmelle, jotka ovat Kreikassa lomalla.

”Nyt sitä ouzoa saa sitten ottaa toisenkin”, Iivanainen ohjeisti.

Villinmiehen Tammakilvan finaali ajetaan lauantaina 19. syyskuuta 22000 euron ykköspalkinnolla. Karsinnoissa voittajat palkittiin 4000 eurolla.

MT Hevoset on suomenhevosten Villinmiehen Tammakilvan yhteistyökumppani.

Juttua päivitetty 10.9. kello 19.30: Lisätty finaalin ratajärjestys.