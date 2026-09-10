Veikko Haapakankaalle puolen vuoden kilpailukielto RuotsissaRuotsin raviurheilun keskusjärjestö langetti Veikko Haapakankaalle puolen vuoden kilpailukiellon hevosen epäasiallisesta käsittelystä.
Suomalaiselle ravivalmentajalle Veikko Haapakankaalle määrättiin puolen vuoden kilpailukielto. Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön Svensk Travsportin (ST) lisenssikomitea julkisti päätöksensä torstaina.
Kilpailukiellon taustalla on hevosen epäasiallinen kohtelu elokuun alkupuolella. Valmentaja löi kuljetusautossa matkustanutta raveihin matkalla ollutta hevosta toistuvasti. Teko päätyi huoltoaseman valvontakameralle.
ST määräsi Veikko Haapakankaan väliaikaiseen kilpailukieltoon tutkinnan ajaksi elokuun 6. päivä. Puolen vuoden kilpailukielto päättyy helmikuun 6. päivä 2027.
Kilpailukiellon lisäksi Haapakankaalle määrättiin 100 000 kruunun suuruinen sakko.
Veikko Haapakangas ei saa toimia kilpailukieltonsa aikana hevosten vastuuvalmentajana eikä olla paikan päällä ruotsalaisilla raviradoilla.
Päätöksestä voi valittaa Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön ylituomioistuimeen 14 vuorokauden sisällä päätöksen julkistamisesta.
MT Hevoset on yrittänyt tavoittaa Veikko Haapakangasta.Artikkelin aiheet
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