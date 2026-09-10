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Juuri nyt | Keskusta vaatii 150 miljoonaa euroa maataloudelle – jättää hallitukselle välikysymyksen
Tilaajalle | Kahden maatilan perillinen Eerik Olavi syntyi juuri oikealla hetkellä – ”Eihän tämän hienompaa voi ollakaan”