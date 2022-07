Ravivihje: Vermon kimppahevonen hirmuisessa kunnossa Suomenhevostammat antavat Vermon illassa viimeisiä näyttöjään Forssan kuningatarkisaa varten.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Bolt Kronos väläytteli maalis–huhtikuussa kykyjään, mutta 5-vuotias ori on kesän edetessä parantanut otteitaan kaiken aikaa. Mikkelin voitto maililla radalta kaksitoista oli jo hyvä näyttö nyky vireestä. Jokimaan suoritus puolestaan osoitti sen, että Vermon kimpalla on käsissään aivan oikeasti huippuluokan hevonen.

Hannu Torvinen juuttui alussa kolmannelle radalle ja eteni vauhdilla kärjen rinnalle. Avaus oli 08,5-vauhtinen ja tahti pysyi kovana koko matkan ajan. Ori paineli raskaasta reissusta välittämättä kärkeen loppukaarteen alussa ja kamppaili ihailtavasti maaliin saakka.

Panthera on täysin väsymätön voimanpesä, joka hyötyy suuresti juostavasta pitkästä matkasta. Mikäli ensimmäiset metrit sujuvat oikealla askelllajilla, Ari Moilasen suojatti tappelee tiukasti voitosta. Jouni Miettisen käsissä voittovireen löytänyt Viesmanni heittää varmasti haasteen lopussa, mikäli pitkä matka ei tuota ongelmia.

Mikko Maunon valmentama Klarizza on lahjakas tamma, joka erityisesti keulasta olisi lähellä voittoa. Se lähtee liukkaasti liikkeelle ja keulapaikka saattaisi olla ulottuvilla. Caitlyn palasi hyvässä kunnossa tauolta ja kiri pirteästi rahoille. Bluehill’s Sparkle oli viimeksi hyvä kolmas, eikä sen voitto saa yllättää.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Suomenhevoset antavat viimeisiä näyttöjään kuninkuusraveja silmällä pitäen. Ciiran Tähti on esiintynyt koko ajan luotettavasti ja nostan sen suosikiksi takarivistä huolimatta. B.Riitu sai Jämsässä raskaan juoksun ulkoradoilla, eikä pystynyt lopussa kirimään aivan kärkeen. Vahva tamma voi piristyä lyhyestä starttivälistä, eikä Jukka Torvisen ajokkia kannata unohtaa. Pieneen lappuun kannattaa ottaa vielä Hetviina, joka kulki hyvällä tyylillä Härmässä.

Mr Stahl ja Stoneisle Texas ovat molemmat hevosia, joiden voittosumma kasvaa tuntuvasti tämän kauden aikana. Molemmat hevoset ovat hienossa kunnossa ja voiton lipsahtaminen niiden ulottuvilta olisi yllätys. Furioso Wohlrap ja Fu King Fab Press ovat hevosia, jotka pystyvät voittoon, jos juoksu menee niiden kannalta suotuisasti.

Over My Shoulder teki viimeksi SE-tuloksen keskipitkän matkan voltissa. Tamma on vahva ja nopea, eikä moiti mitään juoksupaikkaa. Ilman epäonnea Juho Ihamuotilan valmennettava on voitossa kiinni. Varmituksia jos haluaa hakea, kannattaa huomioida ainakin huippukuntoinen Stormy Stride.

Toto65-vihjeet

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Lähtö 1: 2 Bolt Kronos (4,5)

Lähtö 2: 6 Panthera, 8 Viesmanni (4,3)

Lähtö 3: 6 Klarizza,1 Caitlyn, 7 Bluehill`s Sparkle (2,8)

Lähtö 4: 11 Ciiran Tähti, 9 B.Riitu, 6 Hetviina, 7 Hyvännäköinen,

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

10 Tutun Impi (1,3)

Lähtö 5: 2 Mr Stahl, 6 Stoneisle Texas, 4 Furioso Wohlrap,

7 Fu King Fab Press (1,9)

Lähtö 6: 1 Over My Shoulder, 6 Stormy Stride, 2 Cream Candy,

4 Nette`s Ensio (3,5)

480 riviä x 0,10e = 48,00e

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä