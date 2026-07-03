Maailmanmestari Emma Kimiläinen ihastui hevosiin ja ajaa kilpaa shetlanninponilla – ”On makeeta, kun saa hevosiin yhteyden” Moottoriurheilija Emma Kimiläinen antoi raveille pikkusormen. Hän ei itsekään yllättyisi, jos olisi jo perjantaina hevosenomistaja.

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Moottoriurheilija Emma Kimiläinen kertoo ystävystyneensä Xtrafast Kemp -tamman kanssa keväisellä tallivierailullaan Jokimaalla. Perjantaina Kimiläinen ajaa kilpaa shetlanninponilla Suur-Hollola-ajon hyväntekeväisyyslähdössä. Kuva: Emma Kimiläinen, E1 Spacesuit

MT Hevoset | Ravit Harri Pirinen

Emma Kimiläinen on tottunut ohjaamaan jos jonkinlaisia menopelejä. Vähän kärjistetysti varmaan kaikenlaisia, joita maailmasta löytyy.

Yhteistä Kimiläisen käskemille vehkeille on, että niissä on jonkinlainen ratti ja valtava määrä hevosvoimia. Hän on muun muassa ajanut naisten formuloiden maailmanmestaruussarjassa W Seriesissä ja hän on sähkömoottoriveneilyn E1 Seriesin hallitseva kaksinkertainen maailmanmestari.

Perjantaina hän pääsee ohjaamaan, ainakin yrittämään, menopeliä, jollaista ei ole ennen kokeillut. Tässä menijässä on niin sanotusti yksi hevosvoima.

Kimiläinen, 36, ajaa kilpaa Suur-Hollola-ajon yhteydessä järjestettävässä julkkisten shetlanninponilähdössä. Kyseessä on hyväntekeväisyyslähtö, jonka sponsori Kultajousi lahjoittaa 5000 euroa sairaita lapsia ja nuoria ja näiden perheitä tukevalle we4you-järjestölle.

Emma Kimiläinen kävi huhtikuussa puhumassa hevosurheilijoille Jokimaan raviradalla järjestetyssä Ride&Race-tapahtumassa. Kuva: Jokimaan ravirata

Kimiläisen luonteelle ominaista on, että kun jossain kilpaillaan ja jos häntä pyydetään mukaan, hän vastaa ”kyllä”.

”En ole koskaan ohjastanut ponia, enkä suoraan sanoen tiedä niistä hölkäsen pöläystä. Mutta taas uusi kiva haaste, joten mikäs siinä”, Kimiläinen nauraa.

”Joskus pikkutyttönä olen ratsastanut muutaman kerran. Ehkä saisin hevosen liikkeelle”, hän miettii.

Kimiläiselle ominaista on myös, että hän oppii kaikenlaisten – siis moottorikäyttöisten – kulkineiden ominaisuudet ja lainalaisuudet nopeasti. Hän on monesti sanonut, että luontainen ”perstuntuma” auttaa häntä ottamaan moottoriurheilun eri lajit nopeasti haltuun.

Nyt tuntumaa ei ole, sillä Kimiläinen joutuu rattaille täysin kylmiltään.

Emma Kimiläinen kävi keväällä toisen kerran eläissään raveissa ja piti näkemästään. Kuva: Jokimaan ravirata

”Lähdön kuskeista minä ja Mikko Ilonen olemme koko päivän Suur-Hollola-golfissa, joten emme ehdi saada mitään opetusta. Ehkä saamme jonkin nopean perehdytyksen juuri ennen starttia”, Kimiläinen arvelee.

Kaiken lisäksi tällä menijällä, 9-vuotiaalla shettisruuna Ferdie Flitillä, on oma tahto.

”Joku sanoi, että ponit ovat vähän itsepäisiä ja voivat ajaa kolareita keskenään ja olla solmussa radalla. Mutta olen sellainen eläinkuiskaaja. Yritän antaa ponille energioita ja kertoa, mihin suuntaan mennään”, Kimiläinen suunnittelee.

Kimiläisen ja Ilosen lisäksi lähdössä ohjastavat Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Francis McCarron, laulaja Jannika B sekä vielä nimeämätön Mr X.

Tältä näyttää Emma Kimiläisen työkalu, E1-sarjan Racebird-vene. Siinä on hevosvoimia vähän enemmän kuin Kimiläisen perjantain ajokissa Ferdie Flitissä. Kuva: Getty Images / Team Brady

Kimiläiselle kauramoottorit ovat uusi, mutta erittäin mieluisalta kuulostava tuttavuus.

Hän oli huhtikuussa Jokimaan raviradalla järjestetyssä koulutuspäivässä puhumassa hevosihmisille muun muassa henkisestä valmistautumisesta ja tiimityön merkityksestä menestyksen taustalla.

Kimiläinen oli tilaisuudessa puhujana Lahden Hevosystäväinseuran puheenjohtajan Kimmo Kempin kutsusta. Kemppi ja Kimiläinen tuntevat entuudestaan autourheilupiireistä.

”Jännä, miten hevoset ovat tunnepuolella tietyllä tavalla samanlaisia kuin ihmiset. Ja miten oma presenssi ja toiminta vaikuttaa niihin.”

Päivän jälkeen Kimiläinen jäi iltaraveihin, joiden yhteydessä pääsi tutustumaan muun muassa Kemppitallin omistamaan Xtrafast Kemp -ravuriin, toimintaan tallilla sekä lähtöauton kyytiin.

Kimiläinen tuli antaneeksi hevosille ja raveille vähintään sen kuuluisan pikkusormen.

”Se oli elämäni toinen kerta raveissa. Edellinen kerta oli joskus 10–15 vuotta sitten Vermossa. Ei minulla ollut hevosurheiluun mitään kosketuspintaa”, Kimiläinen sanoo.

Kimiläinen oli näkemästään vaikuttunut.

”Ne ovat upeita eläimiä ja aistivat paljon ympäristöstään. Minulle tuli yllätyksenä, että hevosetkin tuntevat tiettyä kilpailujännitystä ennen suoritusta. Sen adrenaliinin oikein aistii. Ja sitten suorituksen jälkeen ne ovat ihan rentoja”, Kimiläinen huomasi.

”Jännä, miten hevoset ovat tunnepuolella tietyllä tavalla samanlaisia kuin ihmiset. Ja miten oma presenssi ja toiminta vaikuttaa niihin. On makeeta, kun hevosiin saa yhteyden.”

Kimiläinen kertoo olleensa pitkään tallilla uransa toistaiseksi ainoaan monté-lähtöön valmistautuneen Xtrafast Kempin läheisyydessä.

”Minulle tuli sen kanssa jo ihan kaveruus. On upeaa huomata, miten pystyy omalla energiallaan ja kosketuksellaan rauhoittamaan hevosta. Luotan siihen, että löydän saman yhteyden Ferdie Flitin kanssa”, ikienerginen Kimiläinen naurahtaa.

Kimiläistä kiehtoo hevosurheilussa myös lajin tasavertaisuus ja -arvoisuus. Niin hevosurheilussa kuin hänen päätyössään E1-sarjan moottoriveneilyssä miehet ja naiset kilpailevat rinta rinnan, tasa-arvoisina kilpakumppaneina. E1-sarjassa jokaisessa tiimissä on mies- ja naiskuljettaja.

”Ja tietysti tunnen suomenhevosen merkityksen Suomen itsenäisyyden kannalta tärkeässä roolissa ja työhevosena. On kiva itsekin tutustua kyseiseen eläimeen monimuotoisemmin ja ymmärtää sitä paremmin”, hän sanoo.

”Ja on aina kiva kilpailla kaikilla mahdollisilla hevosvoimilla!”

E1-sarjan tiimeissä on nais- ja mieskuljettaja. Team Brady eli Emma Kimiläinen ja Sam Coleman ovat kaksinkertaisia maailmanmestareita. Kimiläinen arvostaa hevosurheilussa juuri sitä, että naiset ja miehet kilpailevat rinta rinnan. Kuva: E1 Spacesuit

Kuten jo mainittua, ennen poniraviuransa debyyttiä Kimiläinen viettää päivän paremmin tuntemansa lajin, golfin, parissa. Hänen joukkueeseensa kuuluvat Mikko Ilosen lisäksi Kimmo Kemppi ja Kari Lähdekorpi.

Ei tarvitse arvata kahta kertaa, että Kemppi ja erityisesti Lähdekorpi yrittävät varmasti houkutella Kimiläistä mukaan johonkin hevoskimppaan.

Ja kun kyse on niinkin yllytyshullusta innostujasta kuin Kimiläinen...

”Varmaan minulla on raveista lähtiessä oma hevonen. Olen ymmärtänyt, että ne ovat tuottoisia sijoituksia”, Kimiläinen yllättää.

Jaa, niinkö? Allekirjoittanut ja lukematon määrä muita koskaan hevosten omistamista harrastaneita ovat kyllä aivan päinvastaista mieltä. Uskonto kymppi, matematiikka nelonen, vai miten se meni.

”Juuri hiljattain yksi kaverini sanoi, että hän tuli takaisin raveista hevosenomistajana, ja jumankauta että on ollut todella tuottoisa sijoitus”, Kimiläinen kertoo.

Älkää siis yllättykö, jos Kimiläinen ja Ferdie Flit tulevat perjantaina ensimmäisenä maaliviivalle – tai ainakaan jos Kimiläinen kertoo ravien jälkeen olevansa hevosenomistaja.

Juuri tämän tyyppistä energiabuustia raviala tällä hetkellä kipeästi kaipaisikin.