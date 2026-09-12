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Mari Vauhkoselle kansalaisopiston liikuntaryhmät Sotkuman kyläkoululla Polvijärvellä ovat tärkeitä harrastuksia. Ryhmäliikunta on lähellä sydäntä ja aikaa säästyy, kun työpäivän jälkeen ei tarvitse lähteä ajelemaan. ”Tiistai on hikitreenipäivä.”

Mari Vauhkonen käy hikitreenissä omalla kylällä – koulujen lakkautus aiheuttaa kansalaisopistoille päänvaivaa

Kansalaisopisto pitää polvijärveläisen Sotkuman kylän liikkeessä. Kyläkoulujen lakkautukset vievät usein myös kansalaisopiston opetustilat.
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Uutiset|Hyvinvointi
12.9.202605:00
Paula Liesmäki
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