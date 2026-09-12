Mari Vauhkonen käy hikitreenissä omalla kylällä – koulujen lakkautus aiheuttaa kansalaisopistoille päänvaivaa

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Uutiset
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Hyvinvointi
12.9.2026
05:00
Paula Liesmäki
Artikkelin aiheet
kansalaisopisto
maaseutu
kyläkoulu
yhteisöllisyys
Polvijärvi
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