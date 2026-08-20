Suomenhevosten Derbyn karsinnat ovat pääosassa Jyväskylän ravien alkuillasta. Niiden jälkeen herkutellaan vielä viisivuotiaiden lämminveristen tammalähdöillä.

Monelle raviurheilun ystävälle ikäluokkakisojen karsintaillat ovat vuoden mielenkiintoisimpia raveja. Killerillä karsitaan torstaina suomenhevosten Derbyn finalistit. Kolmesta karsintalähdöstä pääsee finaaliin neljä parasta hevosta.

Ensimmäisessä karsintalähdössä kohtaa Pikkukunkun kärkipari Siirin Toive ja Rebyytti. Petri Laineen Siirin Toive palasi pitkältä tauolta sen verran vakuuttavasti, että hyvää jälkeä on odotettavissa jatkossakin. Rebyytti on ollut tasaisen hyvä koko kauden, mutta voittotili on vielä avaamatta.

Toisen karsintalähdön suosikkikolmikko on Heikintuuli, Ukko-Pekka ja Kiriliina. Viimeksi mainitun omistaja-valmentaja Santeri Mäkinen on torstaina MT Hevosten haastattelussa.

Derbyn karsintojen epätasaisuus on herättänyt etukäteen keskustelua. Kolmas derbykarsinta vaikuttaa etukäteen selkeästi kovatasoisimmalta.

Mikäli hirmuluokkainen kärkikolmikko Vipinän Vihellys, Camppari ja Tanno ei koe suurempia vastoinkäymisiä, jää niiltä vapaaksi enää yksi finaalipaikka. Siitä kiistelevät ainakin Vernon ja Helmin Ville.

Viisivuotiaiden lämminveritammojen Kasvattajakruunussa ravataan Killerillä kaksi karsintaa. Ensimmäisen karsinnan suosikki on hyvältä paikalta liikkeelle pääsevä Vivillion. Ruotsissa huomattavaa menestystä saavuttanut tamma ei ole vielä ollut Suomen puolella täysin syönnillään, mutta torstaina Hannu Torvisella on voittopaikka.

Toisen karsinnan suosikki on komeita voittoja kesällä napsinut Ginza. Santtu Raitalan ohjastettavalla on rasitteena ulkorivin lähtöpaikka, mutta tasoltaan tamma on omaa luokkaansa.

Ruotsissa ravataan torstaina Bergsåkerissa. Daniel Wäjersten on Toto64-pelissä paljon vartijana, sillä loppuvuodesta Sundsvallista Bjertorpiin muuttavalla huippuvalmentajalla on kahdessakin lähdössä niittisuosikit.

Wäjerstenin väkivahva Shogun R.R. saa luottamuksen illan kovimmassa sarjassa. Seuraavassa lähdössä kansa luottaa puolestaan Mellby Mowgliin.