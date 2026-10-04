Onko puutavara-auton kuljettajan oltava myös mekaanikko, puutavara-auton kuljettaja Minne Nyman? Kuuntele podcastTässä Metsän tyttö tahdon olla -podcastin jaksossa istahdetaan rekan hyttiin, kun työstään kertoo puutavara-auton kuljettaja Minne Nyman.
Metsän tyttö tahdon olla -sarja tutustuttaa kuulijansa naisiin, jotka saavat elantonsa metsästä.
Tällä kertaa istutaan tällä kertaa rekan hytissä, kun työstään kertoo puutavara-auton kuljettaja Minne Nyman.
Kun työkoneiden ajaminen työmaalla kävi tylsäksi, hyppäsi Nyman sora-auton ratin taakse. Pikkuhiljaa hän siirtyi valmiiksi koottujen puukuormien ajoon pariksi kuukaudeksi.
Erään rauhallisen kesän aikana alkoi kuormaamisen opettelu, minkä jälkeen viimeiset yhdeksän vuotta ovatkin kuluneet tukkirekan ratissa.
Nainen metsäalalla on edelleen harvinaisuus. Osaamista ihmetteleville Nyman laittaa jauhot suuhun tekemällä työnsä hyvin.
”Teot puhuvat enemmän kuin epäilyt”, hän tiivistää.
Onko ammattikuljettajaa oltava myös ammattimekaanikko? Entä mikä ammattikuljettajan työssä on oikeasti raskainta?
Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.Artikkelin aiheet
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