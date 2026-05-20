Riita etätöiden tekemisestä: Laiton irtisanominen vei Kelan tuomiolleTyötuomioistuimen päätös oli yksimielinen.
Työtuomioistuin on antanut langettavan tuomion Kansaneläkelaitokselle (Kela) työntekijän irtisanomiskiistassa. Kela antoi 25 vuoden työuran etuuskäsittelijänä tehneelle 54-vuotiaalle työntekijälle potkut keväällä 2024, ilman että asiasta keskusteltiin työntekijän kanssa.
Työnantajan velvollisuuteen kuuluu puuttua epäkohtiin ensin keskustelemalla ja varoituksella, jotta työntekijä voi korjata toimintaansa.
Kela vetosi laskelmaansa, jonka mukaan työntekijä oli käyttänyt 13 kuukauden aikana peräti 789 tuntia ylimääräisiä taukoja.
Työtuomioistuin katsoi, ettei työntekijä ollut laiminlyönyt työaikaansa. Potkuille ei ollut mitään asiallista tai painavaa syytä, joten irtisanominen oli laiton.
Kelan raportit eivät kertoneet luotettavasti työajan käytöstä.
Työtuomioistuin toteaa, että perintäkeskuksen etuuskäsittelijän työhön on kuulunut eri etuuksiin ja velkoihin liittyviä perintätehtäviä, joita on tehty yhtäältä asiakkaiden puhelinpalvelussa lähes päivittäin noin 2–3,5 tunnin ajan ja toisaalta ottamalla asioita käsittelyyn neljältä eri työjonolta.
Lisäksi työhön on selvitetty kuuluneen itseopiskelua, työkavereiden auttamista ja muita tavanomaisesti työhön kuuluvia pienempiä tehtäviä.
Oikeus totesi, että Kelan raportit eivät kertoneet luotettavasti työajan käytöstä.
Työntekijä- ja työnantajapuolelta nimetyt kuultavat kertoivat ristiriitaisesti siitä, miten pitkään eri työtehtävien suorittamiseen oli mennyt aikaa.
Oiwa-järjestelmän lisäksi käytössä oli ollut myös muita järjestelmiä niin työjonoilta otettaviin työtehtäviin kuin muihinkin työtehtäviin liittyen. Riita koski sitä, miten pitkäkestoista työskentely eri järjestelmissä oli ollut.
Työtuomioistuin toteaa yksimielisesti, että työajanseurantaraportin tiedot työvaiheista ovat tulleet Oiwa-etuustyön hallintajärjestelmästä. Kaikista Oiwassa tehdyistä asioista ei ole kuitenkaan tullut aikaleimaa eikä siten merkintää työajanseurantaraportille.
Irtisanotulle etuuskäsittelijälle oikeus määräsi Kelan maksettavaksi yhteensä lähes 50 000 euroa. Lisäksi Kela joutuu maksamaan ammattiliiton 41 000 euron oikeudenkäyntikulut.
Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat