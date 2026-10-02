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Harva tällä polulla kulkeva hoksaa astelevansa pronssikautisen hautaröykkiön yli. Matti Karin metsässä niitä on ainakin 11. Kohteet on paikantanut arkeologi Leena Koivisto. ”Hiekkakivilaatat pilkottavat maasta”, hän paljastaa tuntomerkit.

Matti Karin metsissä on 11 muinaishautaa – näin ne vaikuttavat hakkuisiin

Harva metsässä kävelevä huomaa ohittavansa kasvillisuuden peittämän muinaisen haudan. Pronssikautisia röykkiöitä on erityisen paljon Nakkilassa. Lue, miten niitä hoidetaan ja käsitellään hakkuissa.
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Metsä|Kulttuuri
2.10.202618:15
Katja Lamminen
Nakkila
Lue artikkelin tiivistelmä
  • Arkeologi Leena Koivisto on paikallistanut Matti Karin mailta Nakkilasta 11 pronssikautista hautaröykkiötä.
  • Harvennettavassa metsikössä röykkiöt on merkitty kepein ja nauhoin. Hautojen ympärille jätetään pitkiä kantoja ja tekopökkelöitä, ja maanmuokkausta sekä päältäajoa vältetään kahden metrin säteellä.
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