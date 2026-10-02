Matti Karin metsissä on 11 muinaishautaa – näin ne vaikuttavat hakkuisiin

Harva metsässä kävelevä huomaa ohittavansa kasvillisuuden peittämän muinaisen haudan. Pronssikautisia röykkiöitä on erityisen paljon Nakkilassa. Lue, miten niitä hoidetaan ja käsitellään hakkuissa.