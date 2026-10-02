Nakkila
Matti Karin metsissä on 11 muinaishautaa – näin ne vaikuttavat hakkuisiin
Harva metsässä kävelevä huomaa ohittavansa kasvillisuuden peittämän muinaisen haudan. Pronssikautisia röykkiöitä on erityisen paljon Nakkilassa. Lue, miten niitä hoidetaan ja käsitellään hakkuissa.
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- Arkeologi Leena Koivisto on paikallistanut Matti Karin mailta Nakkilasta 11 pronssikautista hautaröykkiötä.
- Harvennettavassa metsikössä röykkiöt on merkitty kepein ja nauhoin. Hautojen ympärille jätetään pitkiä kantoja ja tekopökkelöitä, ja maanmuokkausta sekä päältäajoa vältetään kahden metrin säteellä.
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