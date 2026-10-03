Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Kuusitukki pätkähti vuoden hintaennätykseen –puun hinta viikolla 39

Kuusitukin hinta kapusi vuoden hintaennätykseen. Myös mäntytukki kallistui kuusen vedossa.

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2. Määrärahat metsätalouden tukiin hupenevat – tukihakemusten käsittely siirtyy ensi vuoteen

Metsätalouden tukiin osoitetut määrärahat ovat loppumassa tältä vuodelta, kertoo Suomen metsäkeskus. Muun muassa taimikon ja nuoren metsän hoidon tukivarat loppuvat syys–lokakuussa.

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3. Metsänomistajia houkutellaan puukaupoille kampanjoilla ‒ tarjouksissa on suuria eroja

Puukauppa on virinnyt syksyn mittaan, mutta siihen liittyy myös epävarmuutta. Entistä useampi metsänomistaja odottaa oman taloutensa kohenevan.

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4. Metsäkiinteistöjen hinnat kääntyivät laskuun

Metsäkiinteistöjen kauppahinnat ovat viimeisen vuoden aikana olleet suhteessa puuston arvoon matalimmillaan pitkään aikaan, arvioi Suomen sijoitusmetsät.

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Lisää aiheesta Kauppa | Metsäkiinteistöjen hinnat kääntyivät laskuun

5. Pelastaako energiapuu sähköpulalta ja hinnannousulta, kun datakeskukset lisäävät sähkön kulutusta?

Datakeskukset ja yleinen lämmityksen sähköistyminen lisäävät sähkönkäyttöä. Jos sähköntuotanto ei seuraa perässä ja hinnat nousevat, kääntyvätkö katseet taas energiapuun polttoon?

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