Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Kuusitukin vuoden hintaennätys, metsätalouden tuet hupenevat, metsänomistajia houkutellaan puukaupoilleMT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Kuusitukki pätkähti vuoden hintaennätykseen –puun hinta viikolla 39
Kuusitukin hinta kapusi vuoden hintaennätykseen. Myös mäntytukki kallistui kuusen vedossa.
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2. Määrärahat metsätalouden tukiin hupenevat – tukihakemusten käsittely siirtyy ensi vuoteen
Metsätalouden tukiin osoitetut määrärahat ovat loppumassa tältä vuodelta, kertoo Suomen metsäkeskus. Muun muassa taimikon ja nuoren metsän hoidon tukivarat loppuvat syys–lokakuussa.
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3. Metsänomistajia houkutellaan puukaupoille kampanjoilla ‒ tarjouksissa on suuria eroja
Puukauppa on virinnyt syksyn mittaan, mutta siihen liittyy myös epävarmuutta. Entistä useampi metsänomistaja odottaa oman taloutensa kohenevan.
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4. Metsäkiinteistöjen hinnat kääntyivät laskuun
Metsäkiinteistöjen kauppahinnat ovat viimeisen vuoden aikana olleet suhteessa puuston arvoon matalimmillaan pitkään aikaan, arvioi Suomen sijoitusmetsät.
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5. Pelastaako energiapuu sähköpulalta ja hinnannousulta, kun datakeskukset lisäävät sähkön kulutusta?
Datakeskukset ja yleinen lämmityksen sähköistyminen lisäävät sähkönkäyttöä. Jos sähköntuotanto ei seuraa perässä ja hinnat nousevat, kääntyvätkö katseet taas energiapuun polttoon?
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