Ravivihje: Tetrick Wania avaa kautensa Vermossa Rivin ainut suomenhevoslähtö selvitetään kahdella hevosella.

Viime kaudella sykähdyttänyt Tetrick Wania avaa kolmevuotiskautensa tänään Vermossa. Riina Rekilän valmentamaa oria ohjastaa nyt Michael Nimczyk. Kuva: MIKAEL ROSENQUIST / TR BILD

MT Hevoset | Ravivihjeet 10:30 Juha Jokinen

Avauskohteessa Moonlight Magical lähtee lujaa ja on vahvoilla mikäli pystyy alussa pitämään keulapaikan. Stoneisle Saga on myös rivakka kiihdyttäjä, eikä se Kouvolan startin perusteella ole ulkona voittomatsista. Carlos Cashman on vahva runttaaja, joka tulee rehdisti aina maaliin saakka. Mikäli kiihdytyksessä paikka löytyy läheltä kärkeä, pystyy 4-vuotias voittoon saakka. Goldiivo Hoss otetaan yllättäjänä mukaan systeemiin.

Toisena kohteena ajettavassa Salamakypärät-lähdössä suosikin viitta on tukevasti Starryn lautasilla. Se voitti ensin ylivauhtisen kisan sujuvasti onnistuneen juoksun jälkeen ja viimeksi se nautti suurta kunnioitusta ja voitti helposti. Nyt asetelman ovat sellaiset, että kunnioitusta ei välttämättä tule ja ruuna joutuu tekemään töitä jo matkalla. Gambinon onnistumista on odoteltu jo kuukausia, joten sen olisi jo aika ottaa voitto.

Kolmannessa kohteessa juokseva vihjerivin varma Tetrick Wania oli viime kauden 2-vuotissensaatio. Se voitti viisi viimeistä kilpailuaan ja ansaitsi yli 220 000 euroa. Viime kausi päättyi käsittämättömään esitykseen ja ikäluokkakilpailun voittoon laukasta huolimatta. Se vaihtoi omistajaa ”huomattavalla” kauppasummalla, mutta aloittaa kauden vanhan omistajansa Riina Rekilän valmennuksesta. Tiedot harjoituksista lupaavat hienoa esitystä, sillä mailin ori oli kulkenut kuin hölkäten 15-vauhtia läpi. Vaikka vastassa on tappioton Corazon Combo, kelpaa maailmanluokan hevonen varmaksi.

Neljännen kohdelähdön Vauhtis haastoi viime kaudella ikäluokkansa kovimpia hevosia hienosti. Ero absoluuttiselle huipulle ei ollut järin suuri. Hevonen on suorittanut hienolla tasolla koko uransa ajan. Viidestätoista kilpailusta se on voittanut neljä ja muita totosijoja on plakkarissa kahdeksan. Kausi on alkanut hyvillä, joskaan ei loistokkailla esityksillä. Sirpsakka aloitti varsalomansa jälkeen tyylikkäästi ja voi parantaa tuntuvasti.

Viidennessä kohteessa Goodygoodytwoshoes on hyvältä paikaltaan kohteensa perusmerkki. Ilman kenkiä juokseva tamma ei ole ollut mikään raketti kiihdytyksessä, joten varmistuksia tarvitaan. Kimmo Aholan tallista debytoiva Joker Of Steel on lähdön mielenkiintoisin hevonen.

Päätöskohteessa juokseva Unique Creation valloitti viime kaudella suomalaisten sydämet upeilla esityksillään. Kauden avaus on mielenkiintoinen. Way To Go sai Porista startin kroppaansa ja voi parantaa paljonkin. Showtimejackflower aloitti postiivisesti Matias Salon valmennuksesta, eikä sitä kannata aliarvioida.

Toto65-vihjeet:

Lähtö 1: 6 Carlos Cashman, 1 Moonlight Magical, 4 Stoneisle Saga,

10 Goldiivo Hoss (8,2)

Lähtö 2: 1 Gambino, 5 Burnout, 7 Starry, 4 Caviar Creation,

2 What The Hell (3,6)

Lähtö 3: 2 Tetrick Wania (3,4)

Lähtö 4: 1 Vauhtis, 3 Sirpsakka (7,10)

Lähtö 5: 1 Goodygoodytwoshoes, 7 Joker Of Steel, 4 Jacques Hyneman, (11,3)

Lähtö 6: 6 Unique Creation, 5 Way To Go, 9 Showtimejackflower (8,12)

360 riviä x 0,10e = 36 euroa

