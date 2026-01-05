Päivän ravit: Koivusen tallista yhdeksän hevosta Turussa, Ojanperän Goodwin Zet viivalla Vincennesissä Turussa kilpaillaan kipakassa pakkasessa, mutta ravit ajetaan suunnitelmien mukaisesti. Kotiradan valmentaja Harri Koivunen on illasta toiseen Metsämäen avainhahmo. Pariisin Vincennesissä seurataan Santtu Raitalan ja Goodwin Zetin otteita.

Jaa Kuuntele

Harri Koivunen voitti viime vuonna jälleen kerran Metsämäen valmentajaliigan, ja vakavat haastajat voivat olla kiven alla tänäkin vuonna. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Aamu on valjennut hyvin kylmänä Turussa, mutta illaksi lupaillaan hieman inhimillisempiä olosuhteita. Turun yhdeksän lähdön raveissa otetaan lämpöä euronelkusta, joka ajetaan ravien neljässä viimeisessä lähdössä.

Valmentajapuolella Turun hahmo on jälleen kerran Harri Koivunen. Metsämäen hidalgolla on maanantaina viivalla kaikkiaan yhdeksän hevosta. Niistä kaksi starttaa nelkkulähtöihinsä selkeinä suosikkeina.

Koivusen suojateista nelkkukuittien tukipilari on yleisesti kolmannen kohteen Jeppas Winston. Ruuna palasi radalle ennen vuodenvaihdetta seitsemän kuukauden tauolta Forssassa. Startti osoitti hevosen olevan kunnossa, ja oletettavasti se vei ruunaa myös eteenpäin.

Jos valmentajan itsensä ohjastamaa hevosta lähtee varmistamaan, ensimmäinen ehdokas voisi olla Unelmako, joka palasi Jeppas Winstonin lailla Forssan lähdössä tauolta. Vaikka tamman taulu näyttää vaisulta, on siellä neljäs sija laadukkaasta Jixy-ajosta.

Päätöskohteen suosikki on Olli Koivusen ohjastama Promo Savoy, jolla on alla hieno voittostartti Jokimaalta. Samanlaisena hevonen on vahvoilla myös Metsämäessä, vaikka peliosuus on noussut vaikeassa yhdistelmäpelissä jo liiankin korkealle.

Ideantynkää on saman lähdön Indie Artistissa. Tamma ei ole vielä avannut voittotiliään, mutta Teivossa ensimmäinen startti Petri Honkasalon valmennuksesta oli varmaankin hevosen uran paras.

Suojajuoksun saanut Indie Artist nousi loppukaarteessa ulkoradoille, ja lopetti neljättä rataa vahvasti. Jos tauon jälkeiseen toiseen starttiin saadaan vielä terävämpi esitys, on tamma sopivassa lähdössä lopussa vaarallinen. Takarivin lähtöpaikasta on tuskin sen suurempaa haittaa.

Turun ravit alkavat kello 18.00. Euronelkku on vuorossa kello 19.55.

Ruotsissa ajetaan maanantaina Bollnäsissä. Toto64-pelissä pontimena on noin 158 000 euron kokoinen jackpot. Bollnäsissä pakkanen paukkuu kireästi, mutta näillä näkymin ravit ajetaan ohjelman mukaisesti.

Toto64-laput jätetään Ruotsin puolelle kello 20.30 mennessä.

Vincennesissä suomalaisten mielenkiinto kohdistuu Antti Ojanperän valmentamaan Goodwin Zetiin. Viime vuoden voitokkain hevonen Suomessa starttaa ravien viimeisessä lähdössä kello 19.00.

Santtu Raitalan ohjastama ruuna on saanut 2100 metrin ryhmäajossa takarivin lähtöradan 9. Kilpailun voittajalle on luvassa reilun 18 000 euron ykköspalkinto.