Turun huippuravien etkot MT Hevosten ohjelmassa – suora lähetys Koivusen tallilta lauantaina kello 13.30Turun T75-ravit alkavat poikkeuksellisesti vasta neljältä, mutta ei hätää. MT Hevoset tarjoaa aitoa turkulaista ravitunnelmaa lauantaina sivuillaan jo kello 13.30.
Turun Metsämäessä ravataan lauantaina huippumielenkiintoiset ravit, kun ohjelmassa on nuorten lämminveristen Kasvattajakruunu-välieriä.
Tuttuun tapaan Turun raveissa suuressa roolissa on radan oma champion Harri Koivunen, jonka tallista kilpailee lauantaina peräti 11 hevosta.
Valtaosaa oman tallin hevosista ajaa Harrin poika Olli Koivunen, jolla on ohjastettava päivän kaikissa 11 totolähdössä ja vielä koelähdössäkin.
MT Hevoset vie katsojat suoraan pääkallonpaikalle eli Koivusen tallille lauantaina kello 13.30 alkavassa lähetyksessä.
Noin puolen tunnin paketissa MT Maatalouden päällikkö Laura Ruohola jututtaa Koivuset paitsi päivän hevosistaan, myös tallin ja miesten muista kuulumisista.
